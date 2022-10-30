Октябрь, 30 в 21:08

В воскресенье, 30 октября, на главной площади Праги прошла акция против роста протеста и экстремизма.

Участники мероприятия поддержали Украину в войне против России, а также осудили пророссийскую акцию несколькими днями ранее.

Организатором протеста стала группа Миллионы моментов за демократию. Участники акции держали в руках флаги Чехии, США, НАТО и Украины.

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На сцене были плакаты с надписями Чехия против страха и Мы можем справиться с этим.

– Спасибо, что пришли посмотреть своему страху в глаза. Понятно, что многие боятся. Но это не всегда плохо. Страх – хороший слуга, помогающий нам выживать, – заявили организаторы.

Участникам митинга показали видеообращение первой леди Украины Елены Зеленской, которая призвала их не забывать о том, что происходит на территории нашего государства.

— Мы не позволим России затащить нас или весь мир во тьму. Тьма никогда не победит. Если люди не закроют глаза на войну, наш свет никогда не погаснет, — сказала Зеленская.