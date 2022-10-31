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Новым президентом Бразилии станет Лула да Силва, которого судили за коррупцию и отмывание денег

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
Лула да Сілва
Фото: Getty Images

В Бразилии прошли президентские выборы, победу на которых одержал бывший президент Луис Инасиу Лула да Силва. Он победил действующего главу государства Жаира Болсонара.

После подсчета голосов стало известно, что Лула набрал 50,9% поддержки, в то время как у Болсонару — 49,1%.

77-летний Лула пребывал в должности президента Бразилии в период с 1 января 2003 по 1 января 2011 года.

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Интересно, что он не смог баллотироваться на последних президентских выборах в 2018 году, поскольку находился в тюрьме. Его сочли виновным в получении взятки от бразильской строительной фирмы в обмен на контракты с бразильской государственной нефтяной компанией Petrobras.

В 2017 году он был приговорен к 9,5 годам лишения свободы за коррупцию и отмывание денег. Позже срок увеличили до 12,1 года, но в апреле 2019 года решением федерального верховного суда снизили до 8,9 лет. Политик все обвинения отрицает. Лула провел 580 дней в тюрьме, прежде чем его приговор был аннулирован.

– Они пытались похоронить меня живьем, и вот я здесь, – сказал он в своей победной речи.

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Лулу да Силву с победой и выразил надежду на усиление стратегического партнерства между странами.

— Рассчитываю на активное сотрудничество с давним другом Украины и усиление украинско-бразильского стратегического партнерства для обеспечения демократии, мира, безопасности и благосостояния в Украине, Бразилии и всем мире!

Президент США Джо Байден также поздравил с победой Лулу да Силву по результату “свободных, честных и авторитетных выборов”. Он добавил, что надеется на продолжение сотрудничества.

Новоизбранный президент Бразилии вступит в должность 1 января 2023 года.

Как писала газета The New York Times, выборы-2022 в Бразилии сопровождались большими потоками дезинформации со стороны главных соперников гонки.

Сторонники да Силвы обвиняли Болсонару в том, что он “каннибал и педофил”, тогда как сторонники Болсонару называли да Силву “лидером банды, коммунистом и сатанистом, желающим закрыть национальные церкви”.

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Источник: BBC
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