Новым президентом Бразилии станет Лула да Силва, которого судили за коррупцию и отмывание денег

В Бразилии прошли президентские выборы, победу на которых одержал бывший президент Луис Инасиу Лула да Силва. Он победил действующего главу государства Жаира Болсонара.

После подсчета голосов стало известно, что Лула набрал 50,9% поддержки, в то время как у Болсонару — 49,1%.

77-летний Лула пребывал в должности президента Бразилии в период с 1 января 2003 по 1 января 2011 года.

Интересно, что он не смог баллотироваться на последних президентских выборах в 2018 году, поскольку находился в тюрьме. Его сочли виновным в получении взятки от бразильской строительной фирмы в обмен на контракты с бразильской государственной нефтяной компанией Petrobras.

В 2017 году он был приговорен к 9,5 годам лишения свободы за коррупцию и отмывание денег. Позже срок увеличили до 12,1 года, но в апреле 2019 года решением федерального верховного суда снизили до 8,9 лет. Политик все обвинения отрицает. Лула провел 580 дней в тюрьме, прежде чем его приговор был аннулирован.

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Лулу да Силву с победой и выразил надежду на усиление стратегического партнерства между странами.

Президент США Джо Байден также поздравил с победой Лулу да Силву по результату “свободных, честных и авторитетных выборов”. Он добавил, что надеется на продолжение сотрудничества.

I send my congratulations to Luiz Inácio Lula da Silva on his election to be the next president of Brazil following free, fair, and credible elections. I look forward to working together to continue the cooperation between our two countries in the months and years ahead.

— President Biden (@POTUS) October 31, 2022