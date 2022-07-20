Зеленский раскритиковал президента Бразилии за нейтральную позицию в войне РФ

Июль, 20 в 15:19

В среду, 20 июля, президент Владимир Зеленский заявил в интервью бразильскому телеканалу Globo, что не оценил позицию нейтральности лидера Бразилии Жаира Болсунару в войне РФ против Украины, так как нам нужна поддержка.

– У меня был вчера разговор с президентом Бразилии… Он мне сказал, что он поддерживает Украину, ее суверенитет и территориальную целостность. Я очень хочу верить, что так оно и будет. Он сказал мне, что Бразилия воспринимает с болью все, что происходит в Украине, но у него позиция нейтральности, – заявил Зеленский.

Он подчеркнул, что не может поддержать такую позицию бразильского лидера. В качестве примера он привел нейтральность ряда европейских стран во времена Второй мировой, что привело к захвату Гитлером всей Европы.

– Я не считаю, что в условиях войны в мире можно быть нейтральным. Вторая мировая война: нейтральность дала возможность фашизму съесть половину Европы, а после захватить всю Европу. Нельзя быть где-то посередине и говорить, что я готов быть посредником. В чем? В войне? Между кем и кем? – поинтересовался президент.

Зеленский добавил, что происходит война России против народа Украины на нашей территории. Он напомнил, что восемь лет назад россияне уже захватили часть нашей территории и было много людей, которые хотели быть посредниками или в нейтральности.

Сейчас смотрят

– Это и позволило России начать вторую волну захвата украинской территории. Вот что такое нейтральность, – считает глава государства.

Владимир Зеленский сообщил, что в разговоре сказал Болсунару, что рассчитывает на поддержку бразильского президента и его страны.