Ноябрь, 01 в 12:53

США пообещали передать Вооруженным силам Украины восемь систем противовоздушной обороны NASAMS с боеприпасами, две из которых уже начнут работать в Украине в скором времени.

Об этом заявил старший представитель Минобороны США.

Что касается противовоздушной обороны, то на сегодняшний день Соединенные Штаты уже передали Украине 1400 ПЗРК Stinger — это ПВО малой дальности.

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По словам представителя Минобороны США, союзники также предоставили Украине значительное количество ЗРК малой дальности.

— Мы взяли на себя обязательства по созданию противобеспилотных авиационных систем, включая систему VAMPIRE и другие радиолокационные системы. Угрозы БПЛА также создают серьезную опасность, — отметил представитель.

Кроме того, США поставили много запчастей, чтобы украинская система противовоздушной обороны советского типа оставалась в рабочем состоянии.

— Совсем недавно Германия передала четыре системы IRIS-T. И это нашло исключительно хорошее применение в Украине. Испания ответила на призыв предоставить систему ПВО HAWK, — отметили в Минобороны.

Ранее сообщалось, что Великобритания передала Украине до 7 тыс. противотанковых ракетных комплексов NLAW. Это около половины всего британского запаса.

Фото: kongsberg