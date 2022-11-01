США передадут Украине восемь систем ПВО NASAMS
США пообещали передать Вооруженным силам Украины восемь систем противовоздушной обороны NASAMS с боеприпасами, две из которых уже начнут работать в Украине в скором времени.
Об этом заявил старший представитель Минобороны США.
Что касается противовоздушной обороны, то на сегодняшний день Соединенные Штаты уже передали Украине 1400 ПЗРК Stinger — это ПВО малой дальности.
По словам представителя Минобороны США, союзники также предоставили Украине значительное количество ЗРК малой дальности.
— Мы взяли на себя обязательства по созданию противобеспилотных авиационных систем, включая систему VAMPIRE и другие радиолокационные системы. Угрозы БПЛА также создают серьезную опасность, — отметил представитель.
Кроме того, США поставили много запчастей, чтобы украинская система противовоздушной обороны советского типа оставалась в рабочем состоянии.
— Совсем недавно Германия передала четыре системы IRIS-T. И это нашло исключительно хорошее применение в Украине. Испания ответила на призыв предоставить систему ПВО HAWK, — отметили в Минобороны.
Ранее сообщалось, что Великобритания передала Украине до 7 тыс. противотанковых ракетных комплексов NLAW. Это около половины всего британского запаса.
Фото: kongsberg