Октябрь, 28 в 19:26

Великобритания в рамках военной помощи Украине могла передать до 7 тыс. противотанковых ракетных комплексов NLAW. Это около половины всего британского запаса.

Такие данные обнародовало издание The Times со ссылкой на источники в британском Министерстве обороны.

– По данным источников, Украине могли предоставить около 7 тыс. ракет NLAW – до половины британских запасов. В Минобороны не раскрывают, сколько оружия передано Киеву, но сообщили, что в общей сложности было передано 10 тыс. противотанковых ракет, в том числе NLAW, Javelin и Brimstones, — говорится в публикации.

Легкое противотанковое оружие нового поколения производится в Белфасте компанией Thales UK. Оно уже доказало свою эффективность на поле боя в Украине, в частности, при выведении из строя российских танков.

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В 2008 году одна такая ракета стоила 20 тыс. фунтов стерлингов. Однако считается, что с тех пор стоимость выросла.

Издание пишет, что британская армия рискует остаться без противотанковых средств. Все потому, что профильные министры до сих пор не подписали контракт на замену тысяч ракетных комплексов, переданных Киеву.

Тот факт, что контракт до сих пор не подписан, подтвердил на прошлой неделе Алек Шелбрук, до недавнего времени занимавший пост министра оборонных закупок. В среду, 26 октября, его уволил нынешний британский премьер Риши Сунак.

– Мы продолжаем снабжать Украину жизненно необходимыми средствами, такими как NLAW. Мы заменяем оборудование и боеприпасы со складов Великобритании и заключаем контракты на пополнение запасов NLAW по графику, – заявил Шелбрук.

По данным источников в британском Минобороны, сроки закупок противотанковых ракет уже сдвинули на несколько месяцев ради пополнения запасов.

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Военный аналитик Фрэнсис Туса заявил журналистам, что комплексы NLAW продемонстрировали высокую эффективность на поле боя в Украине. Поэтому Лондон должен не затягивать с пополнением запасов, поскольку производство этого оружия требует времени.

– Мы отправили их (NLAW, — Ред.) так быстро, и это, возможно, изменило ход войны, потому что украинцы смогли уничтожить бронетанковые колонны без каких-либо усилий, — заявил аналитик.

В Минобороны страны уверяют, что у Великобритании достаточно систем вооружения, чтобы “защитить национальную безопасность” и одновременно выполнить свои обязательства перед НАТО и Украиной.

Как известно, комплекс NLAW оснащен переносной противотанковой управляемой ракетой малой дальности. Комплекс имеет дальность стрельбы до 800 м.

По состоянию на июль в британском Минобороны информировали, что отправили в Украину 6,9 тыс. единиц противотанкового оружия, 16 тыс. артиллерийских снарядов, шесть машин Stormer с зенитными ракетными установками Starstreak и сотни ракет, а также морские ракеты Brimstone, реактивные системы залпового огня, 120 боевых бронированных машин и большое количество нелетальной помощи (свыше 82 тыс. шлемов, 8 450 бронежилетов и свыше 5 тыс. приборов ночного видения). Тогда Лондон планировал направить еще более 1,6 тыс. единиц противотанкового оружия.

А в октябре стало известно, что Британия передаст Украине ракеты средней дальности AIM-120 AMRAAM к американским зенитным ракетным комплексам NASAMS.

Фото: Вооруженные силы Украины