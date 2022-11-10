Ноябрь, 10 в 14:12

Сегодня, 10 ноября, депутаты Европарламента одобрили отмену внутреннего пограничного контроля между Шенгенской зоной свободного передвижения и Хорватией.

Об этом сообщается на сайте Европарламента.

За принятие Хорватии в Шенген проголосовали 534 депутата, против — 53, а воздержалось — 25.

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9 декабря 2021 года Совет ЕС подтвердил, что Хорватия выполнила все необходимые условия для полного применения Шенгенских правил. Теперь депутаты Европарламента призывают Совет ЕС продолжить процесс и принять окончательное решение об отмене пограничного контроля с Хорватией.

Европейский парламент уже давно выступает за расширение Шенгенской зоны свободного передвижения, которая сегодня включает 26 государств (все государства-члены ЕС, кроме Болгарии, Хорватии, Кипра, Ирландии и Румынии, а также страны, не входящие в ЕС, Норвегию, Исландию, Швейцарию и Лихтенштейн).

В 2018 году депутаты Европарламента заявили, что Хорватию следует принять в Шенгенскую зону, как только она выполнит необходимые критерии.

18 октября 2022 года евродепутаты также заявили о безотлагательном приеме Болгарии и Румынии в Шенгенскую зону.

После голосования докладчик Пауло Рангель заявил, что Хорватия выполнила 281 рекомендацию в восьми областях Шенгенского законодательства.

— Еврокомиссия и Евросовет подтвердили готовность Хорватии применять Шенгенские правила в полном объеме. Отмена внутреннего пограничного контроля должна произойти до конца этого года, — заявил Пауло Рангель.

Окончательное решение об отмене внутреннего контроля должно быть принято Советом ЕС единогласно.

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Источник: Европарламент