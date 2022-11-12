Ноябрь, 12 в 14:40

Бегство российских оккупационных войск из Херсона и с правобережья Днепра является еще одним стратегическим поражением РФ в развязанной против Украины полномасштабной войне.

Об этом говорится в заявлении министра обороны Великобритании Бена Уоллеса.

– Объявленный Россией выход из Херсона знаменует для них еще один стратегический провал, – подчеркнул он.

Уоллес уточнил, что захват города был единственной стратегической целью, которой армия РФ смогла достичь в начале полномасштабного вторжения в феврале.

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– Теперь, когда он также сдан, простые жители России должны спросить себя: Зачем все это было нужно? – говорится в заявлении.

Министр напомнил, что за время широкомасштабной войны российская армия понесла большие потери, а Россия достигла лишь унижения и международной изоляции.

Уоллес добавил, что контрнаступление ВСУ на фронте будет продолжаться, а Великобритания и международное сообщество продолжат оказывать помощь нашему государству.

– Хотя отступление (войск РФ, — Ред.) и радует, никто не собирается недооценивать сохраняющуюся угрозу со стороны РФ, — подытожил Уоллес.

Defence Secretary @BWallaceMP response to the Russian withdrawal from Kherson. pic.twitter.com/8MuhNT1xTD — Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) November 12, 2022

Как известно, 11 ноября украинские военные вошли в Херсон. Перед этим из города под натиском Вооруженных сил Украины сбежали подразделения российской армии.

По данным Генерального штаба ВСУ, освобождение городов и сел Херсонской области продолжается. Передовые подразделения ВСУ кое-где уже дошли до правого берега Днепра.