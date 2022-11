Бегство российских оккупационных войск из Херсона и с правобережья Днепра является еще одним стратегическим поражением РФ в развязанной против Украины полномасштабной войне.

Об этом говорится в заявлении министра обороны Великобритании Бена Уоллеса.

Уоллес уточнил, что захват города был единственной стратегической целью, которой армия РФ смогла достичь в начале полномасштабного вторжения в феврале.

Министр напомнил, что за время широкомасштабной войны российская армия понесла большие потери, а Россия достигла лишь унижения и международной изоляции.

Уоллес добавил, что контрнаступление ВСУ на фронте будет продолжаться, а Великобритания и международное сообщество продолжат оказывать помощь нашему государству.

Defence Secretary @BWallaceMP response to the Russian withdrawal from Kherson. pic.twitter.com/8MuhNT1xTD

— Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) November 12, 2022