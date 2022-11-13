РФ имеет настолько проблемную ситуацию с БК, что вывозит ракеты для ЗРК из Беларуси — Коваленко

Ноябрь, 13 в 19:25

Вывоз ракет для зенитного ракетного комплекса С-300 с территории Беларуси в РФ еще раз показывает, насколько остается проблематичной ситуация с боекомплектом у россиян.

Об этом заявил украинский военно-политический обозреватель группы Информационное сопротивление Александр Коваленко. По его словам, по предварительным данным, было вывезено не менее 64 ракет.

– Неужели для России это количество настолько важно, что оно не могло их найти на своих складах? Похоже, что да. ЗРК С-300 — это один из самых многочисленных ракетных потенциалов России, но есть ряд существенных нюансов.

По словам военного аналитика, большинство этого потенциала досталось России от СССР, а это “наследие” находилось на хранении не всегда в удовлетворительных условиях. Поэтому большое количество ракет просто непригодны к применению.

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— Второе “но” – это уже хорошо нам знакомая логистика. Россия не справляется с потребностями в ракетах передового и своевременного подвоза на площадки пуска. Это вносит отрицательные коррективы, – утверждает эксперт.

Коваленко отмечает, что теперь Россия забирает ЗРК С-300 из Беларуси, предварительно их туда перекинув для создания угроз Украине. Он считает, что в известном смысле это также дает ответ на вопрос о вероятном повторном вторжении с территории РБ в ближайшее время.