От мобилизации в РФ в Грузию сбежали около 700 тыс. россиян — Зурабишвили

Ноябрь, 13 в 13:55

После объявления в РФ так называемой частичной мобилизации в Грузию сбежали около 700 тыс. российских мужчин, сообщила в эфире Radio France президент Грузии Саломе Зурабишвили.

По ее словам, 600 тыс. впоследствии уехали в страны Европы, в Турцию и Армению, и около 100 тыс. остались.

— Время от времени происходят словесные перепалки, но в целом приехавшие в Грузию россияне – это люди, которые явно не хотят разделять судьбу воюющей путинской России, не хотят быть мобилизованными, — объяснила она.

Зурабишвили также сообщила, что сейчас в Грузии находятся до 30 тыс. украинцев, которые покинули свои дома из-за войны.

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Еще в мае она заявила, что Грузия не будет возвращать свои оккупированные Россией территории военным путем.

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Источник: Radio France