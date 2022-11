В Польше созывают срочную встречу комитета нацбезопасности, вероятно, из-за ракет РФ

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий срочно созвал Комитет Совета министров по национальной безопасности и обороне.

Об этом в Twitter сообщил спикер польского правительства Петр Мюллер.

Причины созыва встречи официально не сообщаются. Вероятно, Комитет собирают из-за российских ракет, которые упали вблизи границы.

По данным польских СМИ, в селе Пшеводув вблизи украинской границы две ракеты РФ попали в зерносушилки.

Два человека погибли. На место происшествия прибыли представители полиции, прокуратуры и войска.

ВВС Польши подняли в воздух истребители с аэродрома в Томашуве Любельском, пишет Visegrad.

BREAKING:

2 Russian stray missiles have just hit a farm in Przewodów on the Polish side of the Polish-Ukrainian border, killing 2 Poles.

Polish PM Morawiecki & President Duda have summoned a crisis meeting of the National Security Bureau.

NATO article 5? pic.twitter.com/sDSoGMO6xP

— Visegrád 24 (@visegrad24) November 15, 2022