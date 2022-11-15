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В Польше созывают срочную встречу комитета нацбезопасности, вероятно, из-за ракет РФ

Валентина Чорна, редактор ленты
Матеуш Моравецький
Фото: Getty Images

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий срочно созвал Комитет Совета министров по национальной безопасности и обороне.

Об этом в Twitter сообщил спикер польского правительства Петр Мюллер.

Причины созыва встречи официально не сообщаются. Вероятно, Комитет собирают из-за российских ракет, которые упали вблизи границы.

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По данным польских СМИ, в селе Пшеводув вблизи украинской границы две ракеты РФ попали в зерносушилки.

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