В Польше созывают срочную встречу комитета нацбезопасности, вероятно, из-за ракет РФ
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий срочно созвал Комитет Совета министров по национальной безопасности и обороне.
Об этом в Twitter сообщил спикер польского правительства Петр Мюллер.
Причины созыва встречи официально не сообщаются. Вероятно, Комитет собирают из-за российских ракет, которые упали вблизи границы.
По данным польских СМИ, в селе Пшеводув вблизи украинской границы две ракеты РФ попали в зерносушилки.
Два человека погибли. На место происшествия прибыли представители полиции, прокуратуры и войска.
ВВС Польши подняли в воздух истребители с аэродрома в Томашуве Любельском, пишет Visegrad.
BREAKING:
2 Russian stray missiles have just hit a farm in Przewodów on the Polish side of the Polish-Ukrainian border, killing 2 Poles.
Polish PM Morawiecki & President Duda have summoned a crisis meeting of the National Security Bureau.
NATO article 5? pic.twitter.com/sDSoGMO6xP
— Visegrád 24 (@visegrad24) November 15, 2022