Ноябрь, 15 в 19:01

Молдова вечером 15 ноября перестала получать электроэнергию из Румынии из-за российских ударов по инфраструктуре Украины.

Об этом свидетельствуют онлайн данные на сайте оператора энергосети Moldelectrica, о которых сообщают молдавские издания NewsMaker и TV8.

Прекращение поставок произошло около 16:40, 15 ноября.

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Судя по онлайн данным на сайте предприятия, высоковольтная линия Исакча — Вулканешты — МГРЭС перестала функционировать. Это — главная ЛЭП, по которой в Молдову поступала электроэнергия из Румынии.

Как сообщает Newsmaker, во многих регионах страны отключилось электричество.

Обесточивание произошло во время массированной ракетной атаки России по Украине.

Впоследствии вице-премьер Молдовы Андрей Спыну подтвердил, что причиной перебоев с электроснабжением стали обстрелы РФ критической инфраструктуры Украины.

— В результате обстрела Россией украинской энергосистемы в течение последнего часа автоматически отключилась одна из линий электропередачи, которая обеспечивает передачу электроэнергии для нашей страны (автоматический сброс нагрузки по частоте). Это привело к массовым отключениям электроэнергии по всей стране, — пояснил он в Telegram.

Андрей Спыну добавил, что сами линии в результате российских ударов не были повреждены, но были автоматически отключены в целях безопасности.

По данным TV8, обесточены районы Чимишлия, Белць, Страшены, Хинчешты, Леова, Кагул, Фалешты, Синжерей, Унгены, Бричаны и частично из города Кишинев.

Позднее со ссылкой на Moldelectrica молдавский вице-премьер сообщил, что электроснабжение в большинстве населенных пунктов Молдовы было восстановлено.

— Российская агрессия против Украины напрямую затрагивает и нашу страну. Риск отключения электроэнергии остается высоким. Любая бомбардировка Россией украинских электростанций может привести к повторению сегодняшней ситуации, — написал он.

15 ноября Российская Федерация совершила массированный обстрел Украины, в том числе атакуя гражданскую инфраструктуру, жилые дома, а также объекты энергетической инфраструктуры.

В результате российских атак перебои с электроснабжением наблюдались в нескольких областях Украины.

Источники: Newsmaker, Andrei Spinu, TV8