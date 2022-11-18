В Беларуси признали “экстремистской” песню Батько наш — Бандера

Ноябрь, 18 в 20:31

В Беларуси так называемый суд Железнодорожного района Гомеля признал “экстремистской” украинскую песню Батько наш – Бандера, Україна – мати, которая стала популярной еще до начала полномасштабной войны, начатой ​​Россией.

Иностранные журналисты выдвигают предположение, что Беларусь, которая поддерживает страну-агрессора Россию, боится проукраинских настроев среди своих граждан, поэтому пытается бороться с ними запретами или репрессиями.

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В то же время в России начали блокировать украинскую народную песню Червона калина. В МВД РФ ее назвали “гимном экстремистской организации”.

Степан Бандера – это политический деятель, идеолог и теоретик украинского национально-освободительного движения. Он родился 1 января 1909 года в селе Старый Угринов (сейчас это Калушский район Ивано-Франковской области).

Источник: Euroradio