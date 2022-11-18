Ноябрь, 18 в 10:38

Служба безопасности Швеции подтвердила факт диверсии на Северных потоках.

Правоохранители в полной мере задокументировали серьезные повреждения газовых линий во время взрывов.

С места происшествия изъяли, среди прочего, посторонние предметы.

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После проведенных исследований удалось установить, что это остатки взрывчатки.

– Продолжается глубокая аналитическая работа, чтобы можно было сделать более обстоятельные выводы по поводу инцидента. Расследование масштабное и сложное. Продолжающееся досудебное расследование поможет выяснить, кому следует вручить подозрение и впоследствии привлечь к ответственности, – сообщили в полиции охраны Швеции.

Напомним, что в ночь на 26 сентября диспетчер береговой площадки Северный поток-2 зафиксировал резкое падение давления в трубопроводе.

О случившемся известили береговые службы Германии, Дании, Швеции, Финляндии и России.

Впоследствии стало известно, что упало давление и на обеих нитках Северного потока-1.

Затем поступила информация об утечке газа.

К слову, произошло это за день до торжественного запуска Балтийского газопровода, по которому газ из Норвегии должен поступать в Польшу, чтобы Варшава могла полностью отказаться от российского сырья.

Перед аварией измерительные станции в Швеции и Дании зафиксировали мощные подводные взрывы в том же районе, где впоследствии была обнаружена утечка газа на российских газопроводах.

Затем Дания и Швеция зафиксировали сразу три повреждения на магистралях российских газопроводов Северный поток и Северный поток-2, проложенных дном Балтийского моря из РФ в Германию.

Затем появилась версия, что Россия могла совершить диверсию на газопроводах Северный поток, сбросив взрывное устройство за несколько недель до подрыва.

Источник: Säkerhetspolisen