Сентябрь, 27 в 17:44

В ночь на 26 сентября произошла авария на газовом трубопроводе Северный поток-2, который так и не был введен в эксплуатацию.

Вооруженные силы Дании опубликовали первые фото и видео с места аварии, произошедшей возле острова Борнхольм.

По предварительной информации, ширина круга достигает нескольких сотен метров.

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Оператор Северного потока-2 сообщил, что давление в газопроводе упало со 105 баров до семи. Несмотря на то, что газопровод так и не был введен в эксплуатацию, его успели заполнить 300 млн кубометров газа – за несколько дней до того, как Германия отменила запуск.

Отметим, что утечка произошла за день до торжественного запуска Балтийского газопровода, по которому газ из Норвегии будет поступать в Польшу. Таким образом Варшава стремится полностью отказаться от российского сырья.

Напомним, что Дания 26 сентября сообщила об утечке газа в Балтийском море возле трубопровода Северный поток-2. Власти призвали суда держаться подальше от острова Борнхольм.