Прорыв Северного потока в водах Дании: появились фото и видео с места аварии
В ночь на 26 сентября произошла авария на газовом трубопроводе Северный поток-2, который так и не был введен в эксплуатацию.
Вооруженные силы Дании опубликовали первые фото и видео с места аварии, произошедшей возле острова Борнхольм.
По предварительной информации, ширина круга достигает нескольких сотен метров.
Billeder fra F-16 af gaslækage i Østersøen. https://t.co/OgCDfcvTjG pic.twitter.com/D5wsoXvuda
— Forsvaret (@forsvaretdk) September 27, 2022
Оператор Северного потока-2 сообщил, что давление в газопроводе упало со 105 баров до семи. Несмотря на то, что газопровод так и не был введен в эксплуатацию, его успели заполнить 300 млн кубометров газа – за несколько дней до того, как Германия отменила запуск.
Отметим, что утечка произошла за день до торжественного запуска Балтийского газопровода, по которому газ из Норвегии будет поступать в Польшу. Таким образом Варшава стремится полностью отказаться от российского сырья.
Напомним, что Дания 26 сентября сообщила об утечке газа в Балтийском море возле трубопровода Северный поток-2. Власти призвали суда держаться подальше от острова Борнхольм.