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Россия могла взорвать газопроводы Северный поток при помощи беспилотника — The Times

Малиновская Ангелина, редактор ленты
труби Північний потік
Фото: Depositphotos

Россия могла совершить диверсию на газопроводах Северный поток с помощью взрывного устройства.

Об этом пишет The Times со ссылкой на источник в Министерстве обороны Великобритании.

В издании сообщают, что предполагаемая российская диверсия, “вероятно, была преднамеренной и запланированной”, а взрывное устройство сбросили в море за несколько недель до подрыва. Источник The Times считает, что самый вероятный сценарий — Россия незаметно доставила автономный подводный аппарат с грузом в определенные места на трубопроводах.

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— Подводный аппарат могли запустить с небольшого судна, например, рыбацкого, несколько месяцев назад, после чего взрывные устройства сбросили рядом с трубопроводом, — пишет издание со ссылкой на источники.

Устройство могли активировать с помощью источника шума на определенной частоте, который сбросили в воду в нужный момент.

Напомним, что Дания и Швеция зафиксировали сразу три повреждения на магистралях российских газопроводов Северный поток и Северный поток-2 (Nord Stream), проложенных по дну Балтийского моря из РФ в Германию. А незадолго до аварии сейсмологи вблизи зафиксировали два взрыва.

Источник: The Times
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