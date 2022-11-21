Сейчас лучшее время: Кулеба призвал Германию признать Голодомор геноцидом

Ноябрь, 21 в 16:30

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал Германию признать Голодомор геноцидом украинцев и отвергнуть ложь Кремля.

Такой призыв дипломат совершил в авторской статье в немецком издании Welt.

— Наш урок истории состоит в том, что, когда мы теряем собственную свободу и государство, мы беззащитны перед геноцидом. За десять лет до начала Голодомора СССР полил кровью нашу попытку создать отдельное государство – Украинскую Народную Республику. Это одна из причин, почему мы так отчаянно боремся за свое право на существование, когда новый российский диктатор пришел, чтобы уничтожить наш народ в геноцидной войне. Мы знаем, что на карту поставлена ​​наша жизнь и жизнь наших детей, — пишет Кулеба.

Министр подчеркнул, что сейчас самое лучшее время для признания Голодомора геноцидом украинцев. Он поблагодарил Германию за поддержку с начала полномасштабного вторжения России, принятие ряда революционных решений, поставку вооружения и разрыв связей с Кремлем.

Сейчас смотрят

Он добавил, что сегодня мир наблюдает за циничностью, лживостью и пропагандой Кремля, в связи с чем нет смысла отвергать ложь по поводу “обычного голода”. А признание Берлином геноцида украинцев поможет ей кристаллизовать политику и ЕС по поводу сегодняшней захватнической войны врага.

Читайте Дуда провел параллели между Путиным и Сталиным и напомнил о Голодоморе

Кулеба объяснил, что Сталин искусственно использовал неурожай голода, чтобы превратить его в оружие для массового убийства украинцев. В начале 1930-х годов в мире не было силы, желающей остановить тирана. Сегодня важно сказать правду и называть вещи своими именами.

— Именно поэтому мы призываем Бундестаг признать Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа уже сейчас, в ноябре. Важно не искать размытые формулировки. Это был геноцид, и именно так его следует назвать – из уважения к памяти жертв и исторической справедливости, – говорится в статье.

Кулеба добавил, что это восстановит справедливость для миллионов людей и установит правду о преступлениях Сталина и советского режима. Правду, которую они пытались скрыть десятилетиями, и которую до сих пор не хотят признавать потомки виновных в этом геноциде.

Источник: Welt