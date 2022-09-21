Дуда провел параллели между Путиным и Сталиным и напомнил о Голодоморе

Сентябрь, 21 в 7:28

Президент Польши сравнил тактику режима Путина по уничтожению урожая в Украине и блокированию экспорта зерна с бесчеловечной политикой Голодомора 1930-х годов.

Об этом Анджей Дуда заявил во время выступления на 77-й Генассамблее ООН.

— Мы обязаны не допустить, чтобы в XXI веке кто-то сознательно и цинично вызвал искусственный голод с целью достижения своих политических целей, как это делал Сталин в 1930-х годах, — заявил Анджей Дуда.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 210-е сутки.

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