Ночью 23 ноября в Турции произошло мощное землетрясение магнитудой 5,9 балла.

Представители властей сообщили о ранении 35 человек. Один из них находится в критическом состоянии.

Специалисты зафиксировали 74 подземных толчка на глубине 6 км в провинции Дюздже.

Turkey Earthquake with magnitude 6.1 in Duzce. The earthquake was felt in many cities, especially in Istanbul and Ankara. #istanbul #ankara #deprem pic.twitter.com/TiPvaGjDvM — Norveç balıkçısı kesk sor u zer (@Norvecli6666) November 23, 2022

Эпицентр землетрясения – ориентировочно в 193 км к востоку от Стамбула.

Очевидцы рассказывают, что проснулись ночью от сильных толчков и почувствовали, как дрожат их дома.

A house in Düzce after the earthquake #deprem pic.twitter.com/NGUJhNny3Q — +++ (@igandean) November 23, 2022

Некоторые из них рассказывали, что длилось это около 30 секунд.

Люди начали бежать из зданий.

Prof Dr. Şükrü Ersoy: Beklenen İstanbul depreminin öncüsü değilhttps://t.co/rLsQ9Bse5F pic.twitter.com/QKWeGKn1Ud — NTV (@ntv) November 23, 2022

В районе выключили свет.

???? Düzce merkezli deprem geniş bir alanda hissedildi

???? Düzce’de elektrikler kesildi

???? Düzce Belediye Başkanı: Yaralanma ya da ölüm haberi yok

???? AFAD: Olumsuz ihbar yok, ekipler bölgeye sevk edildihttps://t.co/IP6yIinhIo pic.twitter.com/FdYATwko4V — NTV (@ntv) November 23, 2022

Министерство внутренних дел Турции по ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций уже направило специализированные группы из Дюздже, Анкары, Стамбула и Сакарьи для разрешения ситуации.

