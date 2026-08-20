Верховная Рада Украины приняла продление военного положения и всеобщей мобилизации еще на 90 суток — до 31 октября 2026 года. В этот период все мужчины призывного возраста, которые по решению военно-врачебной комиссии признаны годными к военной службе, могут получить мобилизационное распоряжение.

С какими болезнями не мобилизуют во время военного положения, читайте в материале Фактов ICTV.

Список болезней, освобождающих от мобилизации, – полный список

Напомним, что отменен статус ограниченно годный к военной службе. Теперь в Украине больше не существует этого статуса, в связи с чем военно-врачебная комиссия сможет сделать только два заключения годности к военной службе:

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годен;

непригоден.

Люди, которые имели статус ограниченно годный должны в течение 9 месяцев с момента публикации закона повторно пройти военно-врачебную комиссию, по результатам которой будет предоставлено новое заключение.

Военно-врачебная экспертиза определяет пригодность по состоянию здоровья к военной службе военнослужащих, военнообязанных, призывников и резервистов. Если у человека есть заболевания из перечня болезней, то он может быть освобожден от мобилизации.

По словам адвоката Екатерины Анищенко, именно врач ВВК выдает документ с постановлением, в котором указано о пригодности или непригодности к прохождению службы. Диагноз не является решающим фактором. Ведь при определении пригодности к военной службе оценивают не сам диагноз, а то, насколько он влияет на повседневную жизнь и нарушает функциональность организма.

Сам диагноз не гарантирует непригодность: что оценивает ВВК

Наличие даже серьезного заболевания не означает, что военнообязанный автоматически признается непригодным к военной службе. Во время медицинского осмотра ВВК прежде всего смотрит на то, насколько болезнь нарушает функции организма и влияет ли на способность человека выполнять военные обязанности.

Именно такой принцип заложен в приказе Министерства обороны №402 и расписании болезней. В нем вывод о пригодности во многих случаях зависит от степени функциональных нарушений — значительной, умеренной или незначительной.

Поэтому одинаковый диагноз у двух людей не обязательно означает одинаковый вывод ВВК. Если заболевание повлекло за собой значительные нарушения работы организма, это может служить основанием для негодности. При умеренных нарушениях человек может быть признан пригодным к службе в подразделениях обеспечения, ТЦК и СП или учебных центрах. Если диагноз не приводит к существенным функциональным ограничениям и человек способен полноценно выполнять необходимые функции, его могут признать пригодным к военной службе.

То есть важен не только сам факт наличия болезни, но прежде всего то, насколько она влияет на функциональное состояние организма. Именно это может определить окончательное заключение военно-врачебной комиссии.

Инфекционные и паразитарные заболевания, которые освобождают от мобилизации

Полностью непригодными к воинской службе признаются лица, которым поставлен диагноз:

активный прогрессирующий туберкулез с распадом легочной ткани;

активный, прогрессирующий туберкулез других органов (кроме легких);

тяжелые формы вирусных гепатитов со значительным нарушением функций организма, трудно поддающиеся лечению;

ВИЧ с иммунной декомпенсацией в IV стадии.

Выявленные инфекции, передающиеся половым путем (сифилис, гонорея, хламидиоз, трихомониаз и др.) являются основанием для решения ВВК о временной негодности и необходимости лечения.

В случае выявления других инфекционных и паразитарных заболеваний ВВК может отсрочить его мобилизацию для прохождения лечения.

Новообразования, которые освобождают от мобилизации

Онкологические заболевания могут быть причиной признания непригодности только в тяжелых случаях со значительным нарушением функций организма:

злокачественные новообразования с метастазами и неоперабельное состояние;

прогрессирующие онкологические болезни лимфоидной ткани, крови и родственных им тканей со значительными изменениями в составе крови (лимфогранулематоз, миелома, лейкозы, миелодиспластический синдром и т. п.);

доброкачественные опухоли любой локализаций со значительными нарушениями функций организма.

Военнообязанные после хирургического лечения, проведения цитостатической или лучевой терапии относительно новообразований, признаются временно непригодными, требующими лечения, отпуска, освобождения от выполнения служебных обязанностей.

Военнообязанные, у которых диагностированы новообразования (злокачественные или доброкачественные) в фазе длительной стойкой ремиссии после проведенного специфического лечения во время военного положения признаются годными.

Болезни крови и кроветворных органов, которые освобождают от мобилизации

В большинстве случаев военнообязанные с заболеваниями крови и кроветворных органов признаются пригодными, ограниченно пригодными и непригодными.

Военнообязанные после перенесенных острых болезней крови, кроветворных органов и отдельных нарушений с привлечением иммунного механизма или хирургического лечения признаются временно непригодными.

Полностью непригодными становятся только те лица, чье состояние диагностируется как быстро прогрессирующее и декомпенсированное (со значительным нарушением функций органов и систем).

К перечню болезней крови и кроветворных органов относятся:

все виды анемий;

нарушение свертывания крови;

пурпура (идиопатическая, тромбоцитопеническая);

геморрагические состояния (повышенная кровоточивость);

агранулоцитоз;

болезни селезенки;

нарушения с вовлечением иммунного механизма (все виды саркоидоза, иммунодефициты).

Эндокринные болезни, расстройства питания и обмена веществ, которые освобождают от мобилизации

Патологии органов эндокринной системы, обменные расстройства и нарушения обмена веществ могут служить основанием для признания негодности только в случаях со значительным нарушением функций.

С умеренными нарушениями функций мужчин признают годными к службе в воинских частях обеспечения, ТЦК и СП, ВУЗах, учебных центрах, заведениях (учреждениях), медицинских подразделениях, подразделениях логистики, связи, оперативного обеспечения, охраны.

Также военнообязанных могут признать временно непригодными, если есть состояния после перенесенных острых заболеваний или хирургического лечения по поводу болезней эндокринной системы и приравненных состояний.

К таким болезням относятся:

болезни щитовидной железы (за исключением новообразований);

сахарный диабет и другие нарушения регуляции глюкозы;

патологии других эндокринных желез;

истощение вследствие недостаточного питания;

ожирение;

функциональная гипербилирубинемия;

липоматоз и др.

Расстройства психики и поведения, которые освобождают от мобилизации

Военнообязанного признают непригодным к военной службе с исключением из воинского учета только в случае тяжело и умеренно выраженных стойких психических расстройств:

все виды деменции, органический амнестический синдром;

расстройства психики, личности и поведения вследствие поражения головного мозга или соматической болезни;

синдром зависимости с резкими, стойкими психическими расстройствами вследствие употребления психоактивных веществ (алкоголя, наркотических веществ, медикаментов);

эндогенные психозы с часто повторяющимися фазами (шизофрения, хронические бредовые расстройства, эпизодические маниакальные расстройства, аффективные расстройства настроения);

невротические состояния, связанные со стрессом (фобии, обсессивно-компульсивные, адаптационные и соматоформные расстройства, неврастения, реакции на тяжелый стресс, депрессия, психогенная глухота);

резко выраженные поведенческие синдромы, расстройства личности и эмоций (связаны с расстройствами пищевого поведения и злоупотреблением веществами, не обуславливающими зависимость);

расстройства поведения и эмоций в подростковом возрасте (гиперкинетические, социальные, эмоциональные, неуточненные психические);

расстройства личности и поведения в зрелом возрасте (параноидные, шизоидные, диссоциальные, эмоционально нестабильные, истерические и другие);

расстройства привычек и побуждений, гендерной идентификации, сексуальные расстройства;

специфические расстройства речи и языка, способностей к обучению, двигательной функции;

глубокая и тяжелая умственная отсталость.

Болезни нервной системы, которые освобождают от мобилизации

Военнообязанные с патологиями нервной системы признаются непригодными к военной службе в случаях быстро прогрессирующих и значительных нарушений функций:

воспалительные заболевания центральной нервной системы (менингит, энцефалит, миелит, энцефаломиелит, внутричерепной и внутрипозвоночный абсцесс);

прогрессирующие заболевания ЦНС (системные атрофии, дегенеративные заболевания, параличи и паралитические состояния, болезнь Паркинсона, рассеянный склероз, дистонии (кроме вегетососудистой), ДЦП, гидроцефалия, токсическая энцефалопатия и другие);

эпилепсия при наличии частых приступов или выраженных психических расстройств;

быстро прогрессирующие болезни периферической нервной системы, связанные с поражением нервов, нарушением иннервации и болевым синдромом (нейропатия, миастения, миопатия, дорсалгия, радикулопатия, цервикалгия, ишиас, люмбаго и другие).

Болезни глаза, которые освобождают от мобилизации

выраженные анатомические пороки век, орбиты, конъюнктивы со значительными нарушениями зрительных или двигательных функций на обоих глазах;

резко выраженные болезни всех частей глаза и его придаточного аппарата на обоих глазах, с частыми обострениями или прогрессирующим снижением зрительных функций (рубцы, помутнение, дегенеративные изменения, катаракта, болезни зрительного нерва и т.д.);

отслоение и разрыв сетчатки любой этиологии на обоих глазах;

глаукома в тяжелой стадии на обоих глазах;

стойкий паралич двигательных мышц глазного яблока при наличии диплопии;

близорукость или дальнозоркость любого глаза в одном из меридианов более 12,0 дптр;

слепота одного или обоих глаз;

отсутствие одного или обоих глазных яблок.

Временно непригодными (нуждаются в лечении, отпуске, освобождении от выполнения служебных обязанностей) являются люди с состоянием после перенесенных острых болезней глаза и придаточного аппарата или хирургического лечения.

Следует отметить, что полностью пригодными для прохождения воинской службы признаются лица, у которых диагностировано:

незначительно выраженные анатомические изменения или пороки положения век, орбиты, конъюнктивы, умеренные или незначительно выраженные заболевания век, слезных путей, орбиты, конъюнктивы на одном или обоих глазах без нарушения зрительных или двигательных функций глаз;

офтальмогипертензия на одном или обоих глазах;

близорукость или дальнозоркость любого глаза в одном из меридианов более 3,0 дптр и до 6,0 дптр;

астигматизм любого вида с разницей рефракции в двух главных меридианах более 2,0 дптр и до 3,0 дптр;

дихромазия, аномальная трихромазия любого типа.

Болезни уха, которые освобождают от мобилизации

Большинство болезней уха является основанием для признания лица ограниченно пригодным в период военного положения. Негодным военнообязанного могут признать в случае:

стойкой полной глухоты на оба уха или глухонемоты;

двустороннего тяжелого и глубокого (3-4 степени) нарушения слуховой функции;

глухоты на одно ухо и тяжелой тугоухости на другое;

двусторонней прогрессирующей тяжелой тугоухости;

тугоухости с поражением центральных отделов слухового анализатора, выраженными вегетативными и экстраауральными проявлениями.

Болезни системы кровообращения, которые освобождают от мобилизации

Непригодными к военной службе с исключением с воинского учета считаются лица, у которых диагностировали:

сердечную недостаточность II-Б-III стадии;

гипертоническую болезнь III стадии с необратимыми структурными поражениями органов-мишеней;

цереброваскулярные заболевания со значительными нарушениями функций (инфаркт, инсульт, стеноз, эмболия, тромбоз, аневризмы артерий, церебральный атеросклероз, гипертензивная энцефалопатия, последствия хирургических вмешательств);

болезни артерий со значительными нарушениями кровообращения и функций (атеросклероз, стеноз, аневризма, расширение или расслоение главных артерий, эмболия и тромбоз аорты);

болезни периферических сосудов со значительными нарушениями кровообращения и функций (синдром Рейно, облитерирующий тромбангиит);

приобретенный артериовенозный свищ;

наследственная гемолитическая телеангиэктазия, неопухолевый невус;

болезни вен, лимфатических сосудов и узлов со значительными нарушениями кровообращения и функций (флебит, тромбофлебит, тромбоз, эмболия, варикозное расширение вен, лимфаденит, хирургические вмешательства).

Болезни органов дыхания, которые освобождают от мобилизации

ВВК признает непригодными к военной службе с исключением из воинского учета тех, кому поставлен диагноз:

стеноз гортани;

парезы и параличи гортани со значительным нарушением функции голосообразования и дыхания;

тяжелая форма спастической дисфонии;

хронические болезни нижних дыхательных путей со значительными нарушениями функции наружного дыхания (бронхит, эмфизема, обструктивная болезнь легких, бронхоэктатическая болезнь);

болезни легких, вызванные внешними агентами, интерстициальные болезни легких со значительными нарушениями функции внешнего дыхания (пневмокониозы, хронические пневмониты, фиброзирующий идиопатический альвеолит, легочный альвеолярный протеиноз, гемосидероз и другие);

хронические гнойные и некротические болезни, болезни плевры, другие болезни органов дыхания со значительными нарушениями функции наружного дыхания (абсцесс легкого и средостения, пиоторакс и другие);

тяжелая персистирующая бронхиальная астма.

Болезни органов пищеварения, которые освобождают от мобилизации

Мобилизации в период военного положения не подлежат военнообязанные, имеющие следующие болезни ЖКТ в тяжелой форме со значительным нарушением функций:

челюстно-лицевые аномалии (кроме врожденных), включая аномалии прикуса со значительными нарушениями дыхательной, обонятельной, жевательной, глотательной и речевой функций

болезни пищевода, желудка, двенадцатиперстной кишки и аппендикса (эзофагит, гастрит, гастродуоденит, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь и другие);

неинфекционный энтерит и колит (болезнь Крона, язвенный колит);

другие болезни кишечника и брюшины (непроходимость, паралитический илеус, инвагинация, дивертикулярная болезнь, синдром раздраженного кишечника, запор, мегаколон, болезни заднего прохода и прямой кишки, перитонит, спаечная болезнь и другие);

язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки;

болезни печени (алкогольная болезнь печени, токсическое поражение печени, печеночная недостаточность, хронические гепатиты, фиброз и цирроз);

болезни желчного пузыря, желчевыводящих путей и поджелудочной железы (холецистит, холангит, панкреатит и др.);

все виды грыж (паховая, бедренная, пупочная, брюшной стенки, диафрагмальная и другие грыжи брюшной полости).

Болезни кожи и подкожной клетчатки, которые освобождают от мобилизации

Непригодными к военной службе с исключением с воинского учета признаются лица, у которых подтверждены:

диффузный нейродермит (атопический дерматит) с распространенной лихенификацией кожного покрова;

пузырчатка обычная;

герпетиформный дерматит;

распространенный непрерывно рецидивирующий бляшечный псориаз;

псориатическая эритродермия.

Со всеми другими кожными заболеваниями ВВК принимает решение о пригодности или временной непригодности в период действия военного положения.

Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани, которые освобождают от мобилизации

Решение ВВК о непригодности к военной службе принимается в случае следующих диагностированных болезней костно-мышечной системы и соединительной ткани:

инфекционные артропатии с стойкими и значительными изменениями (гнойные артриты, реактивные артропатии, болезнь Рейтера);

воспалительные полиартропатии со значительным нарушением функций (ревматоидный артрит, васкулит и бурсит, синдром Фелти, болезнь Стилла, кристаллические, псориатические и энтеропатические артропатии, ювенильный артрит, подагра);

системные болезни соединительной ткани со значительным нарушением функций (полиартериит узелковый и родственные состояния, некротизирующие васкулопатии, гранулематоз Вегенера, синдром Такаясу, системная красная волчанка, дерматополимиозит, системный склероз, сухой синдром Шегрена, болезнь Бехчета, диффузный эозинофильный фасциит и другие);

тяжелая форма анкилозирующего спондилоартрита;

артрозы и другие поражения суставов со значительными нарушениями функций;

болезни и поражения мышц, синовиальной оболочки и сухожилий со значительными нарушениями функций;

остеопатии и хондропатии со значительными нарушениями функций (остеопороз, остеомаляция, замедленное сращение перелома, стрессовые переломы, фиброзная дисплазия костей, остеомиелит, остеонекроз, болезнь Педжета и другие);

приобретенные деформации и дефекты пальцев и конечностей со значительными нарушениями функций;

двусторонняя ампутация конечностей на любом уровне или односторонняя ампутационная культя нижней конечности выше уровня верхней трети голени;

болезни позвоночника со значительными нарушениями функций (искривление, остеохондроз, спондилолиз, спондилолистез, поражение межпозвонковых дисков и др.).

Болезни мочеполовой системы, которые освобождают от мобилизации

По решению ВВК с воинского учета исключаются лица, страдающие следующими патологиями мочеполовой системы:

почечная недостаточность IV-V стадии вследствие гломерулярных и тубулоинтерстициальных заболеваний почек (нефротический синдром, хронический интерстициальный нефрит, острый пиелит, пиелонефрит, тубулоинтерстициальный нефрит, хронический первичный пиелонефрит, нефропатии);

болезни почки, мочеточника, мочевого пузыря и уретры со значительными нарушениями функций (обструктивная уропатия, гидронефроз, пионефроз, мочекаменная болезнь, киста почки, цистит, уретрит, стриктура уретры и другие);

болезни мужских половых органов со значительными нарушениями функций (гиперплазия, аденома и миома простаты, воспалительные и другие болезни мужских половых органов);

воспалительные болезни органов малого таза у женщин со значительными нарушениями функций (сальпингит, оофорит, воспаление матки или шейки матки, болезни бартолиновой железы, другие воспалительные болезни влагалища и вульвы);

невоспалительные болезни женских половых органов со значительными нарушениями функций (эндометриоз, выпадение половых органов, уретероцеле, грыжа мочевого пузыря, свищи, невоспалительные болезни яичников, фаллопиевых труб и широкой связки матки, киста яичника или желтого тела, гематосальпинкс, полипы женских половых органов, эрозия и дисплазия шейки матки и т.д.).

Пороки развития и хромосомные нарушения, которые освобождают от мобилизации

Непригодными к воинской службе признаются лица с врожденными пороками развития со значительными нарушениями функций:

врожденные пороки развития нервной системы;

врожденные пороки развития глаза, уха, лица и шеи;

врожденные пороки развития системы кровообращения;

врожденные пороки развития органов дыхания;

щель губы и неба и другие врожденные пороки развития органов пищеварения;

целиакия;

врожденные пороки развития половых органов;

врожденные пороки развития мочевой системы;

врожденные пороки развития и деформации костно-мышечной системы;

другие врожденные пороки развития;

хромосомные аномалии.

Травмы, отравления и последствия внешних причин, которые освобождают от мобилизации

Основанием для полной непригодности к военной службе являются последствия влияния внешних травмирующих факторов со значительными нарушениями функций:

любые травмы (переломы, сотрясения, сдавления, контузия, инородное тело, кровоизлияние, разрыв, отек, политравма);

термические и химические ожоги, обморожение, тепловой удар;

баротравма, кессонная болезнь, асфиксия;

поражение молнией, электрическим током;

воздействие ионизирующего излучения, компонентов ракетного топлива, источников электромагнитного поля, лазерного излучения;

токсическое действие микроорганизмов I-II групп патогенности;

отравления лекарственными средствами или химическими веществами немедицинского назначения (газами, дымом, парами, пестицидами, продуктами питания, токсинами вследствие укуса животных, пресмыкающихся, насекомых).

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