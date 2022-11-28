Могут вывозить военную помощь: в Китае не раз замечали грузовые самолеты РФ

Ноябрь, 27 в 23:09

Грузовые самолеты Ан-124 Руслан, используемые Российской Федерацией, почти ежедневно летают на территорию Китая. Пункты назначения самолетов – города, в которых расположены оборонные предприятия и мощности.

По данным Defence Express, за неделю грузовые самолеты РФ совершили около 10 рейсов. Они не всегда включают транспондер – это значительно усложняет отслеживание маршрутов.

Однако в издании отмечают, что самолеты направлялись в Чжэнчжоу и Урумчи, которые являются мощными логистическими и промышленными центрами.

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В Defence Express рассказали, что пользователи китайских социальных сетей обратили внимание на визиты российских грузовых самолетов.

В частности, в сети появилось видео из аэропорта Чжэнчжоу, автор которого утверждал, что самолеты якобы забрали военную помощь — экипировку, бронежилеты, шлемы, одежду и прочее.