The New York Times: 20 стран НАТО исчерпали запасы оружия для Украины

Ноябрь, 27 в 16:32

Запасы вооружений, которые может передать НАТО для поддержки Украины, 20 из 30 членов военного союза исчерпали почти полностью.

Об этом пишет американское издание The New York Times со ссылкой на источники в Североатлантичном блоке.

В то же время речь идет о небольших государствах, тогда как Франция, Италия, Германия и Нидерланды все еще обладают достаточными ресурсами.

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В целом страны НАТО уже предоставили Украине вооружений на около $40 млрд, что соответствует примерно годовому оборонному бюджету Франции.

– Через девять месяцев войны фундаментальная неготовность Запада спровоцировала безумную борьбу за поставки Украине того, что ей нужно, одновременно пополняя запасы НАТО. Поскольку обе стороны используют оружие и боеприпасы темпами, которых не было со времен Второй мировой войны, соревнование за сохранение арсеналов стало критическим фронтом, который может оказаться решающим для усилий Украины, – отмечает издание.

На днях Wall Street Journal сообщило, что крупнейшие мировые компании начали наращивать производство ракетных установок, танков и боеприпасов, поскольку отрасль переключается на удовлетворение спроса, который будет устойчивым из-за войны в Украине.

По его данным, наращивание производства происходит в основном в Европе, где ряд производителей оружия привыкли к более скромному спросу на свою продукцию в мирное время и теперь пытаются увеличить мощности.