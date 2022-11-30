Германия признала Голодомор геноцидом украинского народа

Ноябрь, 30 в 20:05

Немецкий Бундестаг признал Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.

Соответствующую резолюцию приняли большинством голосов, без подсчета путем поднятия рук. От голосования воздержались Левые и Альтернатива для Германии.

Документ резолюции подготовила правительственная коалиция: Социал-демократическая, Зеленые и Свободная демократическая партия, а также крупнейшая оппозиционная фракция – ХДС/ХСС.

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— От голода и репрессий пострадала вся Украина, а не только ее зернопроизводственные регионы. С сегодняшней точки зрения историко-политическая классификация как геноцид очевидна. Немецкий Бундестаг разделяет такую ​​классификацию, — говорится в документе.

В нем отмечается, что принудительный голод также был направлен на “политическое подавление украинского национального сознания”. Массовые смерти от голода не являлись следствием неурожая, а являются ответственностью политического руководства СССР во главе с диктатором Сталиным.

— Таким образом, Голодомор — преступление против человечества, — заявляют парламентарии.

Во время голосования в Бундестаге присутствовали посол Украины в Германии Алексей Макеев и заместитель главы МИД Андрей Мельник, ранее занимавший должность посла в Германии.

В ноябре глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в авторской статье для немецкого издания Welt призвал Берлин признать Голодомор геноцидом украинцев и отвергнуть ложь Кремля.