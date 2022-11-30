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Россияне более двух недель не запускают Shahed-136 по Украине — спикер Воздушных сил

Юля Захарченко, редактор ленты
Россияне более двух недель не запускают Shahed-136 по Украине — спикер Воздушных сил
Фото: Минобороны

Захватчики Российской Федерации более двух недель не запускают на территорию Украины ударные дроны-камикадзе Shahed-136 иранского производства.

Этот факт может свидетельствовать о том, что первая партия беспилотников в России уже закончилась. Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире информационного телемарафона Единые новости.

– Уже две недели примерно не наблюдаем (а может и больше) этих иранских беспилотников. Вероятно, первая партия уже закончилась, — сказал он.

Игнат отмечает, что российские солдаты запустили по территории Украины ориентировочно 400 дронов иранского производства, с которых удалось сбить 340 беспилотников.

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— Была информация, что Россия всего заказала 1 740 беспилотников. Вероятно, сейчас нет возможности получать их. Может быть, идут процессы политического характера. На это могут влиять другие страны, — отмечает спикер Воздушных сил ВСУ.

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