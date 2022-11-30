Раздели и закопали в холодную почву: будут судить трех военных РФ за преступления в оккупации

Ноябрь, 30 в 16:02

В Украине будут судить трех российских военных, которые издевались над жителем Киевской области во время оккупации одного из населенных пунктов. Они раздевали мужчину и принудительно держали его в яме.

По данным Офиса генерального прокурора, военные РФ в марте во время временной оккупации села Гавронщина Макаровской ОТГ Бучанского района жестоко обращались с гражданским лицом.

— В течение недели они издевались над местным жителем – наносили телесные повреждения, угрожали огнестрельным оружием, связывали руки и ноги веревкой. Оккупанты раздевали мужчину, закапывали в холодную почву, не давали воду и пищу. Они несколько дней держали его без верхней одежды в яме на открытом воздухе, — говорится в сообщении.

Сейчас завершено специальное досудебное расследование и направлен в суд обвинительный акт против трех военнослужащих РФ.

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Им инкриминировано нарушение законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины), за что предусмотрено тюремное заключение до 15 лет или пожизненное лишение свободы.