Декабрь, 02 в 13:42

Крым – это часть Украины, и Германия должна поддержать Киев, если он решит возвращать полуостров военным путем.

Об этом в интервью Deutsche Welle сказал бывший советник Ангелы Меркель и глава Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген.

— Крым, безусловно, часть Украины, и Украина имеет полное право отвоевать и вернуть свою территорию. Поэтому решение должна принимать Украина, – сказал он.

По его словам, Германия пыталась решить проблему с Россией, когда Москва вторглась в Украину в 2014 году, дипломатическим путем.

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— Теперь Россия отодвинула все эти усилия на второй план – Россия ведет себя очень агрессивно, Россия несет ответственность за гибель десятков тысяч человек. Взгляните только на Мариуполь, на то, как они его разрушили! Они разрушили его так же, как Грозный. Так что мы должны оказывать всестороннюю поддержку украинцам, и если Украина может вернуть Крым, ее необходимо поддержать, – добавил Хойсген.

Он подчеркнул, что за последние несколько лет Россия использует гибридную войну для продвижения своих интересов. По его словам, во время обсуждения с американскими партнерами, они сказали, что избрание Дональда Трампа президентом США “также стало, по крайней мере, частично, следствием российского вмешательства”.

Ранее издание Forbes писало, что для удачного контрнаступления ВСУ в Крым необходимо будет уничтожить логистическую инфраструктуру России, которую та во многом возлагает на город Джанкой.

Отмечается, что Джанкой был важнейшим узлом в российской сети поставок до сентября, когда украинские войска начали контрнаступление, в результате которого была освобождена большая часть оккупированного Россией Юга Украины.