Декабрь, 03 в 16:38

Российский диктатор Владимир Путин может использовать тему переговоров с Украиной для перевооружения своей армии, прежде чем начать новую атаку.

Об этом заявил министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли в интервью изданию The Telegraph.

Он выразил опасение, что хозяин Кремля может делать вид, что ведет переговоры, а на самом деле направит в Украину еще большее количество солдат и боеприпасов.

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Глава МИД Британии отметил, что те, кто поддерживает Украину, должны быть “очень, очень осторожны” относительно темы так называемых мирных переговоров, поскольку Путин “не действует добросовестно”.

– Дело в том, что мы должны быть очень, очень осторожны, если “мирные” переговоры – и я употребляю слово “мир” в кавычках – инициируются Владимиром Путиным, — подчеркнул Клеверли.

Министр предупредил о существовании риска, что Кремль использует так называемое прекращение огня, чтобы “обучить больше войск и изготовить больше боеприпасов”, а также восстановить свои обессиленные войска и перевооружить их.

– Тогда все, что произойдет, это то, что мы снова увидим именно эти сцены, но, возможно, через 6, 12, 18 месяцев… Решение этого должно быть устойчивым, значимым, реальным. Нам следует опасаться паузы, которую Россия использует только как способ убедиться, что ее следующая фаза агрессии будет эффективнее текущей, — уточнил Клеверли.

Министр напомнил, что после подобных пауз в прошлом РФ только усиливала свою агрессию. В частности, после Грузии был захват украинского Крыма и война на Донбассе.

– Грузия – это должно было быть одноразовым, не так ли? Крым – это должно было быть одноразовым, не правда ли? Восточная Украина – это должно было быть одноразовым. На самом деле… все это нарастало до этой последней волны агрессии, — сообщил Клеверли.

Как отмечает издание, после более чем девяти месяцев полномасштабной войны идет публичная дискуссия о том, есть ли путь к мирным переговорам между Украиной и РФ. И среди западных лидеров возникают разногласия по этому поводу.

На днях президент США Джо Байден заявил, что готов к переговорам с Путиным, если тот продемонстрирует заинтересованность в прекращении войны в Украине.

Ранее в Белом доме отрицали давление на Киев по переговорам с РФ.