Сенаторы США проведут секретный брифинг по увеличению помощи Украине — CNN

Декабрь, 03 в 15:48

В следующую среду, 7 декабря, американские сенаторы проведут секретный брифинг насчет помощи Украине. Об этом сообщает телеканал CNN.

Сообщается, что брифинг пройдет в то время, когда администрация Байдена настаивает на выделении Украине помощи в размере $37 млрд, которую могут включить в общий законопроект на конец года, который должен быть утвержден до 16 декабря для финансирования правительства.

До сих пор неизвестно, достигнет ли администрация соглашения по гигантскому комплексному пакету, придется ли ему согласиться на временную резолюцию по финансированию федеральных агентств на уровне прошлого года — против чего предостерег Пентагон.

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Согласно информационному бюллетеню, запрос на финансирование Украины распределен между четырьмя правительственными департаментами США.

— Это обеспечит Украине финансирование, оружие и поддержку, необходимые для самозащиты, а также то, что уязвимые люди будут продолжать получать жизненно необходимую помощь, — говорится в письме, которое директор Управления по управлению и бюджету Шаланда Янг направил спикеру Палаты представителей Нэнси Пелоси.

По словам Пелоси, в нем также рассматривается острая нехватка продовольствия и энергии, вызванная вторжением РФ в Украину.

Разбивка, согласно информационному письму, выглядит так:

$21,7 млрд для Минобороны, которые будут израсходованы на “оборудование для Украины, пополнение запасов ведомства, а также на продолжение военной, разведывательной и другой оборонной поддержки”;

$14,5 млрд для Госдепартамента на “прямую бюджетную поддержку Украины, важные инвестиции во время войны, помощь в безопасности, укрепление глобальной продовольственной безопасности и гуманитарную помощь”;

$626 млн для Министерства энергетики “для поддержки ядерной безопасности Украины и модернизацию стратегического запаса нефти”;

$900 млн для Минздрава и социальных служб “для предоставления стандартной помощи в области здравоохранения и поддержки условно-досрочно уволенных украинцев”.

В конце сентября Сенат Конгресса США окончательно принял законопроект о временном бюджетном финансировании, которым предусмотрено $12,4 млрд немедленной помощи Украине.

Проект закона поддержали 72 сенатора, когда же против выступили 25. Все голоса “против” были поданы республиканцами.