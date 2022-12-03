Декабрь, 03 в 20:22

Президент Франции Эммануэль Макрон планирует провести переговоры по ЗАЭС с российским диктатором Владимиром Путиным.

Такие планы Макрон озвучил в интервью TF1 и LCI во время поездки в США.

— Я снова поговорю с президентом Путиным после того, как у меня будет генеральный директор МАГАТЭ, — сказал он, добавив, что важно “обеспечить, чтобы не было эскалации по гражданской ядерной энергетике”.

По словам Макрона, у него общая позиция с президентом США Джо Байденом по поводу российской войны против Украины.

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— Мы на одной линии (с Байденом, — Ред.): помогать украинцам, сопротивляться обстрелам их гражданской инфраструктуры, оказывать давление на Россию с целью возвращения за стол переговоров, обеспечить отсутствие эскалации в вопросах гражданской ядерной энергетики и, наконец, думать о новой архитектуре безопасности, включающей гарантии для России.

Относительно переговоров, Макрон подчеркнул, что этот вопрос “должен решать украинский народ”.

— Вы думаете, что когда нам пришлось пережить захват Эльзаса и Лотарингии (Германией, — Ред.), мы бы хотели, чтобы мировой лидер говорил нам делать то или иное?.. Украинский народ должен сам решать, при каких условиях, как, когда, а не мы, – сказал он.

Макрон добавил, что мир должен помогать Украине военно. Также он отметил, что Париж будет предоставлять Киеву “дополнительное оружие”, но не такое, которое позволит “атаковать РФ на его территории”.

В конце ноября из Франции в Украину прибыли анонсированные ранее реактивные системы залпового огня LRU. Также в начале ноября глава Минобороны Франции анонсировал передачу Украине шести САУ Caesar.

Источник: TF1