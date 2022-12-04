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Арахамия озвучил условия переговоров о “гарантиях безопасности” для РФ

Юля Захарченко, редактор ленты
Давид Арахамія
Фото: УНИАН

Украина готова обеспечить Российской Федерации “гарантии безопасности”, однако страна-агрессор должна выполнить определенные условия, озвученные главой фракции Слуга народа Давидом Арахамией.

По его словам, России для этого достаточно покинуть территорию Украины, выплатить репарации (полное или частичное возмещение ущерба, причиненного государству во время войны), наказать всех военных преступников и добровольно сдать ядерное оружие.

– После этого мы готовы сесть за стол переговоров и поговорить о гарантиях безопасности, – уверяет Давид Арахамия.

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Он сделал это заявление после упоминания президента Франции Эмманюэля Макрона о возможных переговорах о “гарантиях безопасности” для России, если диктатор Путин согласится обсудить окончание полномасштабной войны в Украине.

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