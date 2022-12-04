Ключ к освобождению всей Херсонщины: на левом берегу подняли первый флаг Украины

Декабрь, 03 в 23:46

В Херсонской области украинские воины подняли первый сине-желтый государственный флаг на левом берегу реки Днепр. Это станет ключом для освобождения всего региона.

Об этом сообщает добровольческий отряд аэроразведки спецподразделения Карлсон в Facebook, опубликовав соответствующую видеозапись.

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– Этот флаг подняли бойцы спецподразделения Карлсон – это станет плацдармом для деоккупации левого берега Херсонской области. Операция завершилась успехом, и все благодаря точным координационным и наступательным навыкам парней. Все будет Украина, – говорится в сообщении.

Во время просмотра видео можно заметить, что сине-желтый флаг установлен на стреле речного портового крана, и благодаря чему его видно на сотни метров вокруг.

В Херсонской ОВА жителям оккупированного левого берега региона разрешили эвакуироваться через реку Днепр в течение 3-5 декабря.