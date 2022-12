Предложение Беларуси о транспортировке украинского зерна в Литву является ловушкой и попыткой избежать западных санкций.

Об этом сообщил президент Литвы Гитанас Науседа в своем официальном Twitter-аккаунте.

Он напомнил, что украинское зерно уже транспортируется через Польшу и другие государства в порты Балтии.

An offer by Belarus to transport Ukrainian grain through its territory to Lithuania is just another attempt to escape sanctions.

Ukrainian grain already travels through Poland and other countries to Baltic ports.

It is a trap. Let’s not fall into it.

— Gitanas Nausėda (@GitanasNauseda) December 10, 2022