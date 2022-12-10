Декабрь, 10 в 8:28

Беларусь без предварительных условий соглашается на транзит украинского зерна своей территорией для экспорта из Литвы.

Об этом генерального секретаря ООН Антониу Гетерриша заверил заместитель министра иностранных дел РБ Юрий Амбразевич.

В то же время замминистра МИД Беларуси повторил просьбу от своего правительства о возможности экспортировать собственные минеральные удобрения.

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Источник: United Nations