Беларусь соглашается на транзит украинского зерна в Литву
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Беларусь без предварительных условий соглашается на транзит украинского зерна своей территорией для экспорта из Литвы.
Об этом генерального секретаря ООН Антониу Гетерриша заверил заместитель министра иностранных дел РБ Юрий Амбразевич.
В то же время замминистра МИД Беларуси повторил просьбу от своего правительства о возможности экспортировать собственные минеральные удобрения.
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Источник: United Nations