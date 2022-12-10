В ближайшие месяцы возрастет поддержка России Ираном – британская разведка
В ближайшие месяцы может возрасти поддержка России со стороны Ирана.
Такое предположение разведка Минобороны Великобритании озвучила в своей сводке 10 декабря.
По данным оборонного ведомства, Россия сейчас пытается получить больше оружия от Ирана, который стал одним из главных ее спонсоров после вторжения в Украину.
В Кремле, в частности, стремятся получить сотни баллистических ракет, потому что, предположительно, потратили значительную часть собственных запасов.
Так, у РФ, очевидно, стало существенно меньше баллистических ракет малой дальности SS-26 Искандер, способных нести боеголовку весом 500 кг на расстояние до 500 км.
Россия, прогнозируют британские разведчики, может предложить Ирану беспрецедентный уровень военной и технической поддержки, что трансформирует их оборонные отношения.
– Если России удастся поставить на вооружение большое количество иранских баллистических ракет, то очевидно, что она использует их для ударов по критически важной инфраструктуре Украины, – отмечают в разведке Минобороны Великобритании.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 290-е сутки.
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Источник: Ministry of Defence
Фото: Минобороны РФ