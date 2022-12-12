Девятый пакет санкций Евросоюза против РФ до сих пор на стадии согласования – Боррель

Декабрь, 12 в 11:09

Главы МИД стран ЕС имеют разные мнения относительно девятого пакета санкций против России, поэтому этот вопрос находится на стадии согласования.

Об этом заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель перед встречей министров иностранных дел стран ЕС.

– В повестке дня девятый пакет санкций против России. Мы еще не там, где хотели бы, мы не закончили с ним, – подчеркнул он.

Боррель выразил надежду, что, вероятно, согласия относительно санкций удастся достичь в конце сегодняшней встречи, или уже во вторник.

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По его словам, необходимо согласовать еще ряд вопросов, а это будет непростая задача.

В Брюсселе 12 декабря собирается Совет ЕС на уровне глав МИД, чтобы обсудить вторжение РФ в Украину, события в Иране, а также новые санкции в отношении Москвы и Тегерана.

7 декабря Еврокомиссия анонсировала 9-й пакет санкций против России и раскрыла его детали. К списку планируется добавить еще почти 200 физических и юридических лиц, три российских банка, запретить трансляцию четырех пропагандистских каналов, а также перекрыть РФ доступ к беспилотникам через поставщиков из третьих стран (Иран).