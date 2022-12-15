Глава Минобороны Британии допускает поставки Украине крылатых ракет Storm Shadow
Глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес не исключает возможности поставки Украине авиационных крылатых ракет Storm Shadow, способных поражать цели на расстоянии более 250 км.
– Я не собираюсь заниматься предположениями о поставках видов вооружений. Россия хотела бы знать, какие виды оружия мы можем передать Украине, чтобы поддержать ее. Мы будем обсуждать это с украинцами, исходя из их потребностей и технических возможностей, – сказал он в интервью Times Radio.
Уоллес также подчеркнул, что возможные поставки Украине ЗРК Patriot станут важным моментом в войне и значительным шагом со стороны США.
Storm Shadow (SCALP EG) – авиационная ракета совместного британско-французского производства класса воздух-земля с дальностью полета более 250 км.
Эта ракета способна поражать стационарные цели, хорошо защищенные средствами ПВО.
Она незаметна для радиоэлектронного противодействия.
Может применяться в любую погоду и независимо от времени суток.
Источник: Times Radio