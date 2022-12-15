Глава Минобороны Британии допускает поставки Украине крылатых ракет Storm Shadow

Декабрь, 15 в 16:32

Глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес не исключает возможности поставки Украине авиационных крылатых ракет Storm Shadow, способных поражать цели на расстоянии более 250 км.

– Я не собираюсь заниматься предположениями о поставках видов вооружений. Россия хотела бы знать, какие виды оружия мы можем передать Украине, чтобы поддержать ее. Мы будем обсуждать это с украинцами, исходя из их потребностей и технических возможностей, – сказал он в интервью Times Radio.

Уоллес также подчеркнул, что возможные поставки Украине ЗРК Patriot станут важным моментом в войне и значительным шагом со стороны США.

Storm Shadow (SCALP EG) – авиационная ракета совместного британско-французского производства класса воздух-земля с дальностью полета более 250 км.

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Эта ракета способна поражать стационарные цели, хорошо защищенные средствами ПВО.

Она незаметна для радиоэлектронного противодействия.

Может применяться в любую погоду и независимо от времени суток.

Источник: Times Radio