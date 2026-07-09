Игорь Рейтерович, политолог, политический консультант
Владимир Фесенко, политолог, глава правления Центра прикладных политических исследований «Пента»
Саммит НАТО в Анкаре: результаты для Украины, которые заставят РФ сесть за стол переговоров
Прошедший 7–8 июля в Анкаре саммит НАТО принес Украине немало хороших новостей. Киев гарантированно будет получать стабильную помощь по меньшей мере в последующие два года, НАТО официально признало Украину провайдером безопасности, а коалиция дроновых партнерств пополнилась новыми странами.
Кроме того, встреча в Турции имела другие положительные последствия. К примеру, США объявили о возможности передачи лицензии Украине на производство ракет для систем ПВО Patriot.
Факты ICTV разбирались вместе с экспертами, какие последствия саммита НАТО в Анкаре для Украины, какую поддержку получат ВСУ, как объявление президента США о передаче лицензий на производство ракет к Patriot уже давит на Россию и что будет происходить дальше.
Главные итоги саммита НАТО для Украины
Украина может начать собственное производство ракет для систем противовоздушной обороны Patriot – это стало главной новостью по итогам встречи президентов Владимира Зеленского и США Дональда Трампа на полях саммита НАТО в Анкаре. Трамп заявил, что США могут передать Киеву соответствующую лицензию.
Лидеры стран НАТО официально согласовали выделение €140 млрд военной поддержки для Украины на 2026-2027 годы, гарантировав стабильное финансирование обороны на ближайшие два года.
На полях саммита НАТО Украина заключила соглашения по безопасности в рамках Drone Deal сразу с тремя странами – Эстонией, Данией и Нидерландами. Это обеспечит ВСУ стабильным снабжением современных беспилотных технологий и масштабирует совместное производство дронов.
Норвегия объявила о выделении $300 млн на усиление украинского ПВО. В частности, эти деньги направят на закупку ракет для тех же систем Patriot.
В то же время Канада анонсировала новый масштабный пакет военной помощи на общую сумму в размере около 900 млн. канадских долларов (640 млн. долларов).
Саммит НАТО в Анкаре принес Украине значительные результаты в усилении защиты неба от российского баллистического террора. По словам министра иностранных дел Андрея Сибиги, партнеры приняли конкретные решения для укрепления антибалистических способностей и в целом украинского ПВО.
На полях саммита произошли важные дипломатические сдвиги. В частности, Зеленский провел встречи с президентом Польши Каролем Навроцким и премьером Венгрии Петером Мадяром, что сигнализирует о попытках Киева снизить градус напряжения в отношениях с соседними странами.
Саммит НАТО: можно ли говорить о дипломатическом прорыве для Украины
– Я думаю, что главное решение по Украине – это €140 млрд, которые выделяют на два года. Понятно, что там уже значительная часть тех сумм, которые ранее выделялись. Но там будут дополнительные начисления, что, безусловно, пойдет на пользу ВСУ. Плюс признание того факта, что Украина имеет влияние на ситуацию в области безопасности, – заявил заявил Фактам ICTV руководитель политико-правовых программ Украинского Центра общественного развития Игорь Рейтерович.
С одной стороны, речь идет о признании позиции и заслуги Украины. С другой стороны, это перспектива дальнейших разговоров об участии Украины в определенных программах или альянсах, утверждает политолог.
– Конечно, я бы еще добавил момент, что фактически все страны согласились усилить поддержку Украины, в частности, с помощью этих противоракет. Сейчас начали поиск всего этого. И США заявили о готовности передать лицензию на производство ракет Patriot Украине. Конечно, это растянется во времени, но здесь важен символизм подобного решения. И второй момент, главный итог состоит в том, чтобы США не блокировали никакие инициативы и они были затем прописаны в этой декларации, – подчеркнул Рейтерович.
Официальное признание России угрозой в итоговых документах, по его мнению, это действительно значимый прорыв. Например, политолог обратил внимание, что американская сторона пыталась избегать таких жестких формулировок и вела себя гораздо лояльнее. Однако теперь позиция изменилась, а вещи наконец-то назвали своими именами.
Говоря о том, сбылись ли все ожидания Киева, эксперт отметил, что Украина получила не весь желаемый максимум. По его словам, всегда остаются определенные нюансы, ведь украинской стороне хотелось бы больше результатов.
– Но в целом это очень успешный саммит для Украины. Это все признают. Здесь не важно, с какой стороны смотреть. Получилось лучше, чем планировалось. Есть практические определенные аспекты, пакеты помощи, расширение этой инициативы PURL. Собственно, даже определенные символические заявления, которые тоже приведут к тем результатам, которые нужны для нашего государства. Это успешная история. Главное, теперь ее просто уже на практике реализовать и сделать так, чтобы она не осталась на уровне декларации, а имела какие-то конкретные последствия в виде военно-технической помощи или выделения этих средств, – сказал он.
Кроме того, саммит НАТО в Анкаре является важным, хотя и не слишком приятным сигналом для России. Однако россияне должны его учитывать, подчеркнул Рейтерович.
Встреча Зеленского и Трампа: ключевые заявления и сигналы
Оценивая результаты переговоров между Зеленским и Трампом, политолог Игорь Рейтерович говорит лишь о частичном изменении позиции Белого дома. По его словам, США пока не планируют возвращаться к прямым поставкам оружия, которые практиковались при администрации Байдена.
В то же время Вашингтон готов продолжать поддержку через систему PURL и сделать стратегический шаг – передать Украине лицензии и оборудование для производства ракет в ЗРК Patriot. Хотя это работа на перспективу, однако решение знаковое, считает он.
Еще одним важным сигналом, который, в частности, озвучил американский государственный секретарь Марко Рубио, стала готовность США и дальше поддерживать украинские атаки на глубокий тыл России, включая уничтожение вражеских НПЗ.
– Я думаю, это свидетельство по меньшей мере существенного изменения политики Белого Дома относительно российско-украинской войны. Видно, что сейчас у Трампа разворот произошел. Главный вопрос, насколько долго он будет продолжаться, является ли он финальным, не развернет ли его потом в другую сторону, – сказал Рейтерович.
По словам эксперта, диалог между Зеленским и Трампом был содержательным, а украинская сторона получила конкретные ответы на свои вопросы.
Впрочем, ключевым индикатором реальных планов и намерений главы Белого дома станут его предстоящие переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным – именно их итоги покажут подлинную позицию США.
По мнению Рейтеровича, главный сигнал Кремля состоит в том, что Украину никто не бросит, а поддержка, которая будет расти в дальнейшем, будет продолжаться до тех пор, пока идет полномасштабная война.
– Условно говоря, красные линии, которые когда-то рисовал Кремль в виде танков, самолетов и прочего, давно уже пройдены. Единственной красной линией сегодня остается баллистика, которую могли передать Украине. Я думаю, американцы пока они оставили этот вопрос для финального козыря, который, возможно, когда-нибудь используют. Может и не используют, но вероятность такая есть, – предположил он.
По мнению эксперта, никто не собирается отступать, а поддержка Украины остается, поэтому России нужно садиться за стол переговоров, а не думать, что Москва может как-то дотерпеть и переломить ситуацию в свою пользу.
Лицензия на производство ракет Patriot: реальное намерение или политическое заявление
Учитывая технологическую сложность производства ракет к системам Patriot, возникает вопрос о том, является ли заявление Трампа реальным планом долгосрочной поддержки Украины или это чисто политический ход для создания информационного резонанса.
Глава правления Центра прикладных политических исследований Пента Владимир Фесенко в разговоре с Фактами ICTV выразил мнение, что американский президент руководствуется более глубокой логикой, чем просто стремлением создать медиаэффект.
По словам политолога, хотя Трамп очевидно заигрывал с аудиторией во время пресс-конференции, однако в основе этой инициативы лежат реальные и прагматические интересы США.
– Во-первых, есть прецеденты, когда США предоставляли лицензию на производство своих ракет – Япония. В принципе это возможно и в отношении других стран, тем более что к этому есть интерес, в частности, у ряда европейских стран. К примеру, Польша уже договорилась о том, что она будет участвовать в техническом обслуживании и ремонте ракет-перехватчиков. Кстати, мы можем участвовать в этом тоже. Это может быть общий проект на перспективу, – сказал Фесенко.
Заявление Трампа – это политическая декларация и первый шаг, а не готовый контракт или договор. Украина должна максимально оперативно воспользоваться этим, считает политолог. Поскольку владельцем лицензии является не президент США, а конкретные оборонные компании, в частности, Lockheed Martin, то Киеву нужно реализовывать политическое согласие.
Далее Украину ждет сложная практическая работа: согласование финансирования, организационная подготовка, налаживание производственных линий и решение вопросов безопасности относительно того, где именно разворачивать эти мощности, обратил внимание Фесенко.
– Надо понимать, что если мы сейчас во время войны будем производить такое производство на территории Украины, то это станет первой целью для россиян. Требуются максимальные меры предосторожности. Трамп сказал о подземных заводах. Возможно, нужно их делать, учитывая эти обстоятельства. Есть много конкретных вопросов, над которыми нужно работать. Это процесс не сегодня, а только начало. Я думаю, что конкретный результат мы точно увидим не в этом году, – предположил политолог.
Второй момент заключается в реальной политике, поскольку это выгодно США. Сейчас в мире наблюдается бешеный спрос на ракеты-перехватчики. Американцы могли бы на этом заработать, но у них просто физически не хватает своих заводских мощностей.
Они и так собираются нарастить производство примерно в три раза, как сообщали иностранные СМИ, но спрос все равно значительно выше. Единственный логический вариант – выносить производство за границу, где есть производственные мощности, готовность и желание их предоставить, предположил Фесенко.
– Здесь есть экономический и политический интерес. Предоставляя лицензию, американцы могут контролировать этот процесс. В частности, заблокировать по необходимости. Это тоже нужно понимать. Здесь есть возможность заработать на этом, усилить свое экономическое и политическое влияние на страны-партнеры, – утверждает он.
Ряд заявлений, сделанных представителями США на встрече с Зеленским о Patriot и ударах по российским НПЗ, на самом деле является давлением на Россию. Ранее давили на Украину по Донбассу и другим вопросам. Однако Фесенко обратил внимание, что сейчас в администрации Белого дома пришли к другому выводу.
– Это очень хорошо для нас. Надо Россию сейчас прижимать к реальным мирным переговорам. Я считаю, это самый важный момент. Хорошо, если это сработает. А насчет Patriot нужно еще многое сделать. Я думаю, эта работа будет осуществляться, – подчеркнул он.
Впрочем, учитывая, что Трамп на встрече с Зеленским откровенно признал отсутствие предварительных согласований с производителями вооружения, возникает вопрос о серьезности намерений США передать лицензию по ракетам к Patriot.
Политолог объясняет такую последовательность спецификой американского ОПК. По его словам, если речь идет о передаче критически важных военных технологий, в которых США держат мировую монополию, первоочередным и обязательным этапом всегда является получение политического согласия на самом высоком уровне.
– Без согласия государственного руководства дальнейшие шаги невозможны. Кстати, это проявлялось не только в отношении американских лицензий. Американцы внимательно следят за всем, что касается их национальных и интересов безопасности, даже на территории других стран, как в свое время у нас было. Напомню историю с Мотор Сич, – отметил Фесенко.
Он предположил, что США решили сделать этот шаг именно в контексте предстоящих переговоров как инструмента давления на Россию. Он отметил, что переговоры по лицензиям даже еще не начинались, однако их можно начать, искусственно задерживать и даже растягивать по времени.
– Это не значит, что мы уже завтра получим договор об этих лицензиях. Американцы этим тоже могут играть в контексте мирных переговоров. Но есть первый шаг – политическое согласие Трампа. Нам следует этим воспользоваться и максимально быстро попытаться начать такие переговоры. А дальше нужно выходить на конкретные компании и начинать с ними соответствующие переговоры, – сказал Фесенко.
Саммит НАТО в Анкаре: что будет проходить дальше
Общие итоги саммита НАТО в Анкаре для Украины политолог Игорь Рейтерович оценил положительно. Хотя он отмечает, что открытым остается вопрос интеграции Украины в НАТО.
– О нем особо не говорили, я так понимаю, его просто вынесли за скобки. Но главное последствие – это то, что поддержка продолжается. НАТО остается с Украиной, есть конкретные вещи. Мы можем планировать по меньшей мере два года получения этой поддержки, даже с возможностью ее расширения. К примеру, как Чехия заявила, что она тоже разово присоединится к инициативе. И пусть там маленькая сумма, тут принципиальный символизм. Это главное последствие, – подчеркнул он.
Россия будет истерически реагировать на результаты саммита для Украины. Но все ждут разговора Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным, тогда настоящая реакция станет ясна, утверждает Рейтерович.
– На самом деле у России есть два варианта. Первый – продолжать дальше, даже пытаться как-то усилить экскалацию. Второй вариант – это реально начинать уже переговоры. Какой вариант они выберут? Я думаю, это станет понятно после разговора американского президента с российским диктатором, потому что там, вероятно, будет озвучен новый план завершения войны с новыми условиями, о котором Зеленский намекал, – предположил он.
После этого разговора украинская сторона сможет сделать вывод, куда Россия будет дальше двигаться. Политолог считает, что на этом этапе российская армия еще несколько месяцев будет продолжать воевать, надеясь, что может изменить ситуацию.
Но с каждой неделей ситуация для россиян становится такой, что нужно задумываться о переговорах с Украиной. Возможно, Трамп эту возможность использует, резюмировал Рейтерович.
Итоги саммита в Анкаре продемонстрировали, что Украина получила стратегически важные результаты. Фиксация финансовой помощи в размере €140 млрд на ближайшие два года, расширение дроновой коалиции и новые пакеты ПВО от партнеров обеспечивают ВСУ надежный фундамент для долгосрочного планирования обороны.
Более того, публичное признание России угрозой и официальный статус Украины как провайдера европейской безопасности свидетельствуют об окончательном исчезновении бывших дипломатических компромиссов Запада по Кремлю.
Однако самым важным козырем саммита стало заявление Трампа, выразившего политическое согласие на передачу Украине лицензий для производства ракет к ЗРК Patriot, а США фактически одобрили удары по российским НПЗ. Хотя практическое воплощение проекта является технологически сложным и длительным процессом, но сам факт такого заявления уже служит мощным инструментом давления на Москву перед предстоящими переговорами.
Теперь перед Украиной стоит вызов, чтобы максимально перейти от заявлений представителей Белого дома к реальным контрактам с оборонными компаниями США и заставить Россию понять бесперспективность дальнейшей эскалации.