Саммит НАТО в Анкаре: результаты для Украины, которые заставят РФ сесть за стол переговоров

Прошедший 7–8 июля в Анкаре саммит НАТО принес Украине немало хороших новостей. Киев гарантированно будет получать стабильную помощь по меньшей мере в последующие два года, НАТО официально признало Украину провайдером безопасности, а коалиция дроновых партнерств пополнилась новыми странами.

Кроме того, встреча в Турции имела другие положительные последствия. К примеру, США объявили о возможности передачи лицензии Украине на производство ракет для систем ПВО Patriot.

Факты ICTV разбирались вместе с экспертами, какие последствия саммита НАТО в Анкаре для Украины, какую поддержку получат ВСУ, как объявление президента США о передаче лицензий на производство ракет к Patriot уже давит на Россию и что будет происходить дальше.

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Главные итоги саммита НАТО для Украины

Украина может начать собственное производство ракет для систем противовоздушной обороны Patriot – это стало главной новостью по итогам встречи президентов Владимира Зеленского и США Дональда Трампа на полях саммита НАТО в Анкаре. Трамп заявил, что США могут передать Киеву соответствующую лицензию.

Лидеры стран НАТО официально согласовали выделение €140 млрд военной поддержки для Украины на 2026-2027 годы, гарантировав стабильное финансирование обороны на ближайшие два года.

На полях саммита НАТО Украина заключила соглашения по безопасности в рамках Drone Deal сразу с тремя странами – Эстонией, Данией и Нидерландами. Это обеспечит ВСУ стабильным снабжением современных беспилотных технологий и масштабирует совместное производство дронов.

Норвегия объявила о выделении $300 млн на усиление украинского ПВО. В частности, эти деньги направят на закупку ракет для тех же систем Patriot.

В то же время Канада анонсировала новый масштабный пакет военной помощи на общую сумму в размере около 900 млн. канадских долларов (640 млн. долларов).

Саммит НАТО в Анкаре принес Украине значительные результаты в усилении защиты неба от российского баллистического террора. По словам министра иностранных дел Андрея Сибиги, партнеры приняли конкретные решения для укрепления антибалистических способностей и в целом украинского ПВО.

На полях саммита произошли важные дипломатические сдвиги. В частности, Зеленский провел встречи с президентом Польши Каролем Навроцким и премьером Венгрии Петером Мадяром, что сигнализирует о попытках Киева снизить градус напряжения в отношениях с соседними странами.

Саммит НАТО: можно ли говорить о дипломатическом прорыве для Украины

– Я думаю, что главное решение по Украине – это €140 млрд, которые выделяют на два года. Понятно, что там уже значительная часть тех сумм, которые ранее выделялись. Но там будут дополнительные начисления, что, безусловно, пойдет на пользу ВСУ. Плюс признание того факта, что Украина имеет влияние на ситуацию в области безопасности, – заявил заявил Фактам ICTV руководитель политико-правовых программ Украинского Центра общественного развития Игорь Рейтерович.

С одной стороны, речь идет о признании позиции и заслуги Украины. С другой стороны, это перспектива дальнейших разговоров об участии Украины в определенных программах или альянсах, утверждает политолог.

– Конечно, я бы еще добавил момент, что фактически все страны согласились усилить поддержку Украины, в частности, с помощью этих противоракет. Сейчас начали поиск всего этого. И США заявили о готовности передать лицензию на производство ракет Patriot Украине. Конечно, это растянется во времени, но здесь важен символизм подобного решения. И второй момент, главный итог состоит в том, чтобы США не блокировали никакие инициативы и они были затем прописаны в этой декларации, – подчеркнул Рейтерович.