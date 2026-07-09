Адвокат Тищенко заявил о внесении залога в размере 10 млн грн, в ВАКС опровергли
- Николай Тищенко внес залог в размере 10 млн грн, заявив его адкокат.
- ВАКС не подтвердил внесение залога.
- Народного депутата подозревают в вымогательстве $1 млн за "решение вопроса" с колл-центрами.
Нардеп Николай Тищенко внес 10 млн грн залога, который ему определил Высший антикоррупционный суд по делу о вымогательстве $1 млн за “решение вопроса” с колл-центрами.
Об этом сообщил адвокат Тищенко, пишет Суспільне.
Тищенко внес 10 млн грн залога
— По имеющейся у меня информации, залог внесен. Насколько мне известно, это деньги непосредственно господина Николая, а также третьего лица. У меня нет информации, что это за лицо, — сказал адвокат.
Защитник прокомментировал возможность обжалования решения Высшего антикоррупционного суда относительно меры пресечения по делу о вымогательстве неправомерной выгоды.
— Что касается апелляции, только вчера во второй половине дня мы получили полный текст решения о мере пресечения. У нас есть срок на подачу апелляции. Еще не было принято решение относительно подачи или неподачи, — отметил адвокат.
ВАКС опроверг поступление залога
В Высшем антикоррупционном суде сообщили, что по состоянию на данный момент средства залога на счет суда еще не поступили. Об этом пишет УНН.
— Мы пока не видим денег на счете, — говорится в сообщении.
Напомним, 3 июля ВАКС избрал народному депутату Николаю Тищенко меру пресечения в виде залога в сумме 10 млн грн. Его подозревают в вымогательстве $1 млн за “решение вопроса” с колл-центрами.
Согласно решению суда, Тищенко обязан выполнять ряд процессуальных обязанностей.
В частности, он должен прибывать к следователю, прокурору или в суд по первому требованию, сдать на хранение заграничные паспорта, носить электронное средство контроля и не покидать пределы Киева без разрешения детектива, прокурора или суда.
Также нардеп должен сообщать о любом изменении места жительства или работы.
29 июня детективы НАБУ и прокуроры САП сообщили Тищенко о подозрении в вымогательстве $1 млн за “решение вопроса” с колл-центрами и во внесении заведомо недостоверных сведений в декларацию.
По информации следствия, в августе 2023 года депутат, прикрываясь борьбой с деятельностью так называемых колл-центров, обратился к лицу, которое считал причастным к их работе, с требованием предоставить более $1 млн неправомерной выгоды.
Взамен он обещал использовать свои депутатские полномочия для вмешательства в деятельность одних колл-центров в интересах этого лица и не препятствовать работе других.
Получить неправомерную выгоду народный депутат не успел.
Кроме того, Тищенко легализовал 12,6 млн грн незаконного происхождения путем оформления фиктивного договора дарения средств с бывшей женой.