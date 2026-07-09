Нардеп Николай Тищенко внес 10 млн грн залога, который ему определил Высший антикоррупционный суд по делу о вымогательстве $1 млн за “решение вопроса” с колл-центрами.

Об этом сообщил адвокат Тищенко, пишет Суспільне.

Тищенко внес 10 млн грн залога

— По имеющейся у меня информации, залог внесен. Насколько мне известно, это деньги непосредственно господина Николая, а также третьего лица. У меня нет информации, что это за лицо, — сказал адвокат.

Защитник прокомментировал возможность обжалования решения Высшего антикоррупционного суда относительно меры пресечения по делу о вымогательстве неправомерной выгоды.

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— Что касается апелляции, только вчера во второй половине дня мы получили полный текст решения о мере пресечения. У нас есть срок на подачу апелляции. Еще не было принято решение относительно подачи или неподачи, — отметил адвокат.

ВАКС опроверг поступление залога

В Высшем антикоррупционном суде сообщили, что по состоянию на данный момент средства залога на счет суда еще не поступили. Об этом пишет УНН.

— Мы пока не видим денег на счете, — говорится в сообщении.

Напомним, 3 июля ВАКС избрал народному депутату Николаю Тищенко меру пресечения в виде залога в сумме 10 млн грн. Его подозревают в вымогательстве $1 млн за “решение вопроса” с колл-центрами.

Согласно решению суда, Тищенко обязан выполнять ряд процессуальных обязанностей.

В частности, он должен прибывать к следователю, прокурору или в суд по первому требованию, сдать на хранение заграничные паспорта, носить электронное средство контроля и не покидать пределы Киева без разрешения детектива, прокурора или суда.

Также нардеп должен сообщать о любом изменении места жительства или работы.

29 июня детективы НАБУ и прокуроры САП сообщили Тищенко о подозрении в вымогательстве $1 млн за “решение вопроса” с колл-центрами и во внесении заведомо недостоверных сведений в декларацию.

По информации следствия, в августе 2023 года депутат, прикрываясь борьбой с деятельностью так называемых колл-центров, обратился к лицу, которое считал причастным к их работе, с требованием предоставить более $1 млн неправомерной выгоды.

Взамен он обещал использовать свои депутатские полномочия для вмешательства в деятельность одних колл-центров в интересах этого лица и не препятствовать работе других.

Получить неправомерную выгоду народный депутат не успел.

Кроме того, Тищенко легализовал 12,6 млн грн незаконного происхождения путем оформления фиктивного договора дарения средств с бывшей женой.

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