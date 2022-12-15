Декабрь, 15 в 21:42

Лидеры Европейского Союза на сегодняшнем заседании согласились продлить действующие санкции против России в следующем году.

Об этом сообщил в своем Twitter журналист Радио Свобода Рикард Йозвяк.

Ограничительные меры против страны-агрессора планируют продлить еще на полгода. Решение вступит в силу в январе 2023 года.

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– Лидеры Евросоюза теперь также согласились продлить действующие санкции ЕС в отношении России на шесть месяцев. Это будет официально сделано в январе, – подчеркнул Йозвяк.

EU leaders have now also agreed to extend existing EU sanctions on #Russia by 6 months. this will be officially done in January. #Ukraine — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) December 15, 2022

Кроме того, журналист сообщил, что сегодня вечером послы ЕС собираются на встречу в Брюсселе. Йозвяк предположил, что они могут попытаться окончательно согласовать девятый пакет санкций против РФ.

new coreper (EU ambassadors) meeting in Brussels at 18.30. time to finally approve the 9th sanctions package on #Russia? #Ukraine — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) December 15, 2022

Как известно, будущие санкции Евросоюза могут ударить по так называемым российским СМИ и пропагандистам. Новые списки насчитывают 144 человека. Среди них пропагандист Борис Корчевников, певец Григорий Лепс, режиссер Никита Михалков и другие.

На днях глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель сообщил, что главы МИД стран ЕС имеют разные мнения относительно девятого пакета санкций против России, а потому этот вопрос еще согласовывается.