Лидеры Европейского Союза на сегодняшнем заседании согласились продлить действующие санкции против России в следующем году.

Об этом сообщил в своем Twitter журналист Радио Свобода Рикард Йозвяк.

Ограничительные меры против страны-агрессора планируют продлить еще на полгода. Решение вступит в силу в январе 2023 года.

EU leaders have now also agreed to extend existing EU sanctions on #Russia by 6 months. this will be officially done in January. #Ukraine

— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) December 15, 2022