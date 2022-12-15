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В Евросоюзе готовятся продлить санкции против РФ еще на шесть месяцев – СМИ

Юлия Соколова, редактор ленты
Требует проверки
Євросоюз
Фото: Depositphotos

Лидеры Европейского Союза на сегодняшнем заседании согласились продлить действующие санкции против России в следующем году.

Об этом сообщил в своем Twitter журналист Радио Свобода Рикард Йозвяк.

Ограничительные меры против страны-агрессора планируют продлить еще на полгода. Решение вступит в силу в январе 2023 года.

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– Лидеры Евросоюза теперь также согласились продлить действующие санкции ЕС в отношении России на шесть месяцев. Это будет официально сделано в январе, – подчеркнул Йозвяк.

Кроме того, журналист сообщил, что сегодня вечером послы ЕС собираются на встречу в Брюсселе. Йозвяк предположил, что они могут попытаться окончательно согласовать девятый пакет санкций против РФ.

Как известно, будущие санкции Евросоюза могут ударить по так называемым российским СМИ и пропагандистам. Новые списки насчитывают 144 человека. Среди них пропагандист Борис Корчевников, певец Григорий Лепс, режиссер Никита Михалков и другие.

На днях глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель сообщил, что главы МИД стран ЕС имеют разные мнения относительно девятого пакета санкций против России, а потому этот вопрос еще согласовывается.

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