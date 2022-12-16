Декабрь, 16 в 21:19

Соединенные Штаты Америки пока не видят признаков подготовки нового наступления российских оккупационных войск на Киев, однако внимательно отслеживают развитие ситуации.

Об этом сообщил сегодня во время общения с журналистами координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США в Белом доме Джон Кирби.

Он отметил, что Кремль не отказался от первоначальных максималистских целей по отношению к Украине.

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– Мы не увидели ничего, чтобы свидетельствовало о том, что Путин отошел от своих максималистских целей по отношению к Украине… Мы не видим никаких признаков того, что произойдет неизбежное наступление на Киев, но мы внимательно следим за этим, — подчеркнул Кирби.

US is not seening any indications of “an imminent move on Kyiv,” but will be watching that closely, says Kirby. Comes days after Gen. Zaluzhnyi said he believes Russia is mobilizing 200,000 new troops and could push to take Kyiv as soon as January. — Lara Seligman (@laraseligman) December 16, 2022

Он добавил, что ничто не указывает на серьезные намерения российского диктатора Владимира Путина завершить войну против Украины с помощью дипломатии или переговорного процесса.

– На самом деле все, что он делает, свидетельствует об обратном. Он продолжает покупать беспилотники у Ирана, теперь стремится углубить отношения с Ираном в сфере обороны, продолжает искать источники боеприпасов в других уголках мира, – рассказал Кирби.

Недавно главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный в интервью изданию The Economist выразил уверенность, что войска РФ попытаются снова напасть на Киев. Он проинформировал, что оккупанты сейчас готовят около 200 тыс. новых солдат.

А министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что российские войска могут начать новое большое наступление в начале 2023 года.

Источник: Defense One