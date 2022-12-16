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США пока не видят признаков подготовки нового наступления РФ на Киев – Кирби

Юлия Соколова, редактор ленты
Джон Кірбі
Фото: Getty Images

Соединенные Штаты Америки пока не видят признаков подготовки нового наступления российских оккупационных войск на Киев, однако внимательно отслеживают развитие ситуации.

Об этом сообщил сегодня во время общения с журналистами координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США в Белом доме Джон Кирби.

Он отметил, что Кремль не отказался от первоначальных максималистских целей по отношению к Украине.

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– Мы не увидели ничего, чтобы свидетельствовало о том, что Путин отошел от своих максималистских целей по отношению к Украине… Мы не видим никаких признаков того, что произойдет неизбежное наступление на Киев, но мы внимательно следим за этим, — подчеркнул Кирби.

Он добавил, что ничто не указывает на серьезные намерения российского диктатора Владимира Путина завершить войну против Украины с помощью дипломатии или переговорного процесса.

– На самом деле все, что он делает, свидетельствует об обратном. Он продолжает покупать беспилотники у Ирана, теперь стремится углубить отношения с Ираном в сфере обороны, продолжает искать источники боеприпасов в других уголках мира, – рассказал Кирби.

Недавно главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный в интервью изданию The Economist выразил уверенность, что войска РФ попытаются снова напасть на Киев. Он проинформировал, что оккупанты сейчас готовят около 200 тыс. новых солдат.

А министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что российские войска могут начать новое большое наступление в начале 2023 года.

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Источник: Defense One

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