Соединенные Штаты Америки пока не видят признаков подготовки нового наступления российских оккупационных войск на Киев, однако внимательно отслеживают развитие ситуации.

Об этом сообщил сегодня во время общения с журналистами координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США в Белом доме Джон Кирби.

Он отметил, что Кремль не отказался от первоначальных максималистских целей по отношению к Украине.

US is not seening any indications of “an imminent move on Kyiv,” but will be watching that closely, says Kirby.

Comes days after Gen. Zaluzhnyi said he believes Russia is mobilizing 200,000 new troops and could push to take Kyiv as soon as January.

