Время советологов истекло! В ОП ответили на мирное предложение Киссинджера

Декабрь, 17 в 20:23

Экс-госсекретарь США 99-летний Генри Киссинджер в колонке для журнала The Spectator предложил новый план завершения войны России в Украине. Его предложение уже подвергли критике в Офисе президента Украины.

В колонке под названием Как избежать новой мировой войны Киссинджер размышляет о миропорядке и о том, каким видит завершение войны России против Украины.

— Я неоднократно выражал свою поддержку военным усилиям союзников, направленным на прекращение агрессии России в Украине. Но приближается время опираться на уже проведенные стратегические изменения и интегрировать их в новую структуру для достижения мира путем переговоров, — пишет дипломат.

Киссинджер призвал к миру, назвав первым условием для диалога прекращения боевых действий с установлением линии прекращения огня вдоль границ, которые существовали до 24 февраля.

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По мнению Киссинджера, Крым и ОРДЛО – это “спорные территории”. Он считает допустимым проведение “референдумов о самоопределении” этих территорий Украины.

При этом экс-госсекретарь пишет, что “мирный процесс должен связать Украину с НАТО”, потому что “нейтральный статуса Киева больше не имеет смысла”, особенно после присоединения к Альянсу Финляндии и Швеции.

Киссинджер не соглашается с мнением, что одним из результатов войны должен стать распад России, несмотря на “склонность к насилию” со стороны Москвы, поскольку это “вносит решающий вклад в глобальное равновесие и баланс сил”. Он считает, что распад РФ превратит ее в “спорный вакуум” и приведет к еще большему насилию на территории страны, обладающей ядерным оружием.

На мирный план Киссинджера отреагировали в Офисе президента. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк подчеркнул, что война должна завершиться разгромом России.

— Снова о “сохранить лицо Путину”. К сожалению, даже после десяти месяцев войны господин Киссинджер так ничего и не понял… Ни природы этой войны, ни ее влияния на мировой порядок, – написал Подоляк в своем Telegram.

Он заявил, что экс-госсекретарь фактически призывает умиротворить агрессора путем принесения в жертву части территории Украины с получением гарантий о ненападении на другие государства Восточной Европы, но боится проговорить это вслух.

По его словам, все сторонники “простых решений” должны помнить очевидное: любое соглашение с дьяволом — плохой мир за счет территорий Украины — станет победой Путина и рецептом успеха для автократов по всему миру.

Подоляк подчеркнул, что единственно возможный путь завершения войны и установления мира лежит через возвращение уважения к международному праву: освобождение Украиной своих территорий, открытый судебный процесс над российскими военными преступниками и обязательства России к многолетней выплате репараций.

Советник главы ОП добавил, что время советологов и любителей в любой непонятной ситуации принести в жертву часть Европы закончилось вместе с падением Берлинской стены.

Источники: Михайло Подоляк, The Spectator