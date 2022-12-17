Готовит ли РФ ударную группу для нового наступления на Украину – объяснение ГУР

Декабрь, 17 в 18:26

В Главном управлении разведки пока не видят признаков формирования ударных групп для повторного вторжения российской армии. Однако опасность по-прежнему остается, предупреждают в ГУР.

Об этом заявил спикер ГУР Министерства обороны Украины Андрей Юсов в эфире информационного телемарафона Единые новости.

– По состоянию на сейчас, мы этого не видим и не констатируем. Но это не значит, что такой угрозы нет. Если такая угроза будет, тогда у нас будет такая информация. Сейчас в РФ не готовы к новому полномасштабному наступлению, — считает представитель ГУР.

По его словам, Украина уже находится в условиях полномасштабного вторжения. Поэтому речь идет не только о повторном вторжении, но и о новых операциях в рамках полномасштабного наступления РФ.

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