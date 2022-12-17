Российские войска ударили по гериатрическому центру на Херсонщине
Российские оккупационные войска нанесли удар по Херсонскому гериатрическому центру в селе Степановка.
Об этом сообщил глава Херсонской ОВ Ярослав Янушевич в своем Telegram-канале.
— Оккупанты подло целили в заведение, где оказывают помощь пожилым людям, — сообщил он.
По словам Янушевича, в здании центра разрушены ворота, выбиты окна и двери, повреждения крыши и крыльца.
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По данным главы ОВА, погибших или раненых, к счастью, нет.
7 декабря стало известно, что в Херсонской области во время проведения стабилизационных мероприятий на каскаде российских мин подорвались четверо полицейских. Еще четверо правоохранителей были ранены.
Источник: Ярослав Янушевич