Российские войска ударили по гериатрическому центру на Херсонщине

Декабрь, 17 в 17:39

Российские оккупационные войска нанесли удар по Херсонскому гериатрическому центру в селе Степановка.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВ Ярослав Янушевич в своем Telegram-канале.

— Оккупанты подло целили в заведение, где оказывают помощь пожилым людям, — сообщил он.

По словам Янушевича, в здании центра разрушены ворота, выбиты окна и двери, повреждения крыши и крыльца.

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По данным главы ОВА, погибших или раненых, к счастью, нет.

7 декабря стало известно, что в Херсонской области во время проведения стабилизационных мероприятий на каскаде российских мин подорвались четверо полицейских. Еще четверо правоохранителей были ранены.

Источник: Ярослав Янушевич