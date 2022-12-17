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Факты / Происшествия

Российские войска ударили по гериатрическому центру на Херсонщине

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
Российские войска ударили по гериатрическому центру на Херсонщине

Российские оккупационные войска нанесли удар по Херсонскому гериатрическому центру в селе Степановка.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВ Ярослав Янушевич в своем Telegram-канале.

— Оккупанты подло целили в заведение, где оказывают помощь пожилым людям, — сообщил он.

По словам Янушевича, в здании центра разрушены ворота, выбиты окна и двери, повреждения крыши и крыльца.

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По данным главы ОВА, погибших или раненых, к счастью, нет.

Степанівка Херсонська область

Скриншот: Google Maps

7 декабря стало известно, что в Херсонской области во время проведения стабилизационных мероприятий на каскаде российских мин подорвались четверо полицейских. Еще четверо правоохранителей были ранены.

Источник: Ярослав Янушевич

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