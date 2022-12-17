Польша задержала шестерых вероятных шпионов РФ и Беларуси

Декабрь, 17 в 18:26

В Польше с февраля этого года задержано шесть человек по подозрению в сотрудничестве с российскими и белорусскими службами.

Об этом рассказал уполномоченный правительства по безопасности информационного пространства Польши Станислав Жарин в интервью изданию i.pl.

Кроме этого, из Польши выдворили 45 российских чиновников, которые официально работали в дипломатии, но вели разведывательную деятельность против Польши.

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— Россия и ее прокси, то есть белорусские службы, активны, но это не остается без внимания польской контрразведки. Шпионские расследования – скучные и длительные, о результатах которых часто можно говорить с опозданием, – сказал Жарин.

Он рассказал, что в последние месяцы наблюдается усиленная активность российской дезинформации против Польши.

— Эти угрозы стали серьезнее после начала войны. Хотя стоит отметить, что в начале вторжения российская пропаганда перевела дыхание, и вся операция по дезинформации началась с большей силой с опозданием. Однако, сегодня можно сказать, что российская информационная война против Польши однозначно продолжается.

Жарин добавил, что есть периоды, когда активность российской пропаганды против Польши очень интенсивна, а также периоды меньшей активности.

Также он подчеркнул, что считает польское общество одним из наиболее устойчивых обществ в Европе к типично пророссийским нарративам. Но добавил, что это видят и россияне. И несмотря на это, они потягивают этот месседж в надежде на изменения в восприятии реальности в долгосрочной перспективе, а также пытаются использовать сферы, которые не совсем ассоциируются с Россией, но используются дестабилизации Польши.

По его словам, российская разведка не прекратит свои попытки проводить разведывательную деятельность на территории Польши.

— Российские службы осуществляют деятельность, являющуюся частью политики Кремля. Россия настроена агрессивно и враждебно по отношению к Польше. И это не изменится. Российские службы активны и работают. Хотя реакция Польши и наших союзников посредством выдворения большого количества российских шпионов из Европы ослабляет возможности российской разведки, не стоит обманывать себя — Россия остается активной, — подчеркнул польский чиновник.

Он подчеркнул, что РФ вкладывает ресурсы и деньги в пропагандистскую, гибридную и разведывательную деятельность не для реализации своей политической повестки дня. Поэтому все страны, имеющие отношение к Украине, должны учитывать, что они будут объектом разного рода разведывательных действий или информационного давления Кремля.

Источник: i.pl