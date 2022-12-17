РФ уже потерпела поражение, а способность Украины выстоять зависит от поддержки Запада — немецкий генерал

Декабрь, 17 в 14:23

Украинские войска имеют явные преимущества в виде современного снаряжения и западного вооружения по сравнению с российскими солдатами, и Германия также внесла свой вклад в виде обширного зимнего пакета средств защиты и одежды.

Сможет ли Украина выстоять, зависит от дальнейшей поддержки со стороны Запада. Такое мнение высказал глава спецштаба по Украине в Минобороны Германии бригадный генерал Кристиан Фрейдинг, подводя итоги 10 месяцев войны и прогнозируя развитие ситуации на фронте в 2023 году.

— И наш посыл ясен: мы будем поддерживать Украину до тех пор, пока это необходимо, всеми силами, чем сможем, — отметил он.

По его словам, сейчас трудно оценить потенциал РФ, на сколько его хватит, но недооценивать его тоже не стоит.

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— С моей точки зрения, Россия потерпела поражение стратегически, в оперативном отношении и морально…Сухопутные войска значительно сократили свой потенциал, — считает Фрейдинг.

Однако у России все еще есть невероятный запас материалов и личного состава, нельзя исключать дальнейшую мобилизацию, к этому следует добавить ядерный потенциал, подытожил немецкий генерал.

На днях канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Евросоюз солидарен в поддержке Украины, поэтому любые попытки подорвать ценности блока потерпят неудачу.

По его словам, ЕС будет продолжать усиливать поддержку Украины, включая санкции против России, пока Кремль не выведет войска из украинских территорий.

Источник: Bundeswehr