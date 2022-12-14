Декабрь, 14 в 16:01

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Евросоюз солидарен в поддержке Украины. Он подчеркнул, что любые попытки подорвать ценности блока потерпят неудачу.

Об этом сообщает The Guardian.

— Каждый, кто думает, что он может подорвать ценности ЕС, которым обязались все страны-члены, блокируя его внешнюю политику и политику безопасности, потерпит неудачу в этой попытке, — сказал он, вероятно, имея в виду Венгрию.

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Шольц подчеркнул, что ЕС будет продолжать и усиливать поддержку Украины, включая санкции против России, до тех пор, пока Кремль не выведет войска с украинских территорий.

Ранее Венгрия заблокировала выделение Украине €18 млн макрофинансовой помощи от Евросоюза в 2023 году. Для принятия решения необходимо согласие всех членов ЕС, Будапешт воспользовался своим правом вето.

Позже страны Евросоюза все же согласовали предоставление Украине пакета финансовой помощи.