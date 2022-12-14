Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Світ

Сорвать помощь не удастся: Шольц заявил о полной поддержке Украины со стороны ЕС

Бедрак Виктория, редактор ленты
Олаф Шольц
Фото: Depositphotos

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Евросоюз солидарен в поддержке Украины. Он подчеркнул, что любые попытки подорвать ценности блока потерпят неудачу.

Об этом сообщает The Guardian.

— Каждый, кто думает, что он может подорвать ценности ЕС, которым обязались все страны-члены, блокируя его внешнюю политику и политику безопасности, потерпит неудачу в этой попытке, — сказал он, вероятно, имея в виду Венгрию.

Сейчас смотрят

Шольц подчеркнул, что ЕС будет продолжать и усиливать поддержку Украины, включая санкции против России, до тех пор, пока Кремль не выведет войска с украинских территорий.

Ранее Венгрия заблокировала выделение Украине €18 млн макрофинансовой помощи от Евросоюза в 2023 году. Для принятия решения необходимо согласие всех членов ЕС, Будапешт воспользовался своим правом вето.

Позже страны Евросоюза все же согласовали предоставление Украине пакета финансовой помощи.

Читайте
Шольц: Германия не принимает циничную войну России, это наш сигнал Путину

Источник: The Guardian
Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка