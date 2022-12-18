Декабрь, 18 в 6:57

Великобритания предоставила Вооруженным силам Украины ракеты с высокоточным наведением Brimstone 2.

Об этом говорится в Twitter Минобороны Великобритании.

Как отметили в оборонном ведомстве, это предусмотрено пакетом помощи Украине от Великобритании.

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– Эта помощь сыграла решающую роль в сдерживании продвижения России, – отметили в Минобороны.

???? As part of its aid package, the UK has provided Brimstone 2 missiles, a precision-guided missile, to the Ukrainian Armed Forces. This aid has played a crucial role in stalling Russian advances. ???????? #StandWithUkraine ????????pic.twitter.com/SpVnWqeiVm — Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) December 17, 2022

Напомним, что месяц назад в Украину уже поступала аналогичная помощь.

Известно, что высокотехнологичные ракеты с системой лазерного самонаведения Brimstone 2 обычно запускаются из истребителей, но ВСУ используют в качестве пусковой платформы модифицированные грузовики.

Дальность полета ракеты, запущенной с воздуха, составляет 60 км, из наземных установок – около 12 км.

Такое оружие предназначено для поражения наземных целей, в частности транспортных средств, двигающихся с большой скоростью.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 298-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Ministry of Defence