Для сдерживания РФ: Британия передала ВСУ очередную партию ракет Brimstone 2
Великобритания предоставила Вооруженным силам Украины ракеты с высокоточным наведением Brimstone 2.
Об этом говорится в Twitter Минобороны Великобритании.
Как отметили в оборонном ведомстве, это предусмотрено пакетом помощи Украине от Великобритании.
– Эта помощь сыграла решающую роль в сдерживании продвижения России, – отметили в Минобороны.
???? As part of its aid package, the UK has provided Brimstone 2 missiles, a precision-guided missile, to the Ukrainian Armed Forces.
This aid has played a crucial role in stalling Russian advances.
???????? #StandWithUkraine ????????pic.twitter.com/SpVnWqeiVm
— Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) December 17, 2022
Напомним, что месяц назад в Украину уже поступала аналогичная помощь.
Известно, что высокотехнологичные ракеты с системой лазерного самонаведения Brimstone 2 обычно запускаются из истребителей, но ВСУ используют в качестве пусковой платформы модифицированные грузовики.
Дальность полета ракеты, запущенной с воздуха, составляет 60 км, из наземных установок – около 12 км.
Такое оружие предназначено для поражения наземных целей, в частности транспортных средств, двигающихся с большой скоростью.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 298-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Источник: Ministry of Defence