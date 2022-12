Великобритания предоставила Вооруженным силам Украины ракеты с высокоточным наведением Brimstone 2.

Об этом говорится в Twitter Минобороны Великобритании.

Как отметили в оборонном ведомстве, это предусмотрено пакетом помощи Украине от Великобритании.

???? As part of its aid package, the UK has provided Brimstone 2 missiles, a precision-guided missile, to the Ukrainian Armed Forces.

This aid has played a crucial role in stalling Russian advances.

???????? #StandWithUkraine ????????pic.twitter.com/SpVnWqeiVm

— Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) December 17, 2022