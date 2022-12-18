Глава Вооруженных сил Британии Радакин выступил за укрепление связей с РФ – The Telegraph
Глава Вооруженных сил Великобритании адмирал Тони Радакин удивил заявлением о том, что регулярно контактирует с начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым.
Британский адмирал также выступил за регулярность и укрепление таких контактов, несмотря на ухудшение британско-российских отношений, пишет The Telegraph.
В последний раз Радакин посетил Москву в феврале этого года, за 10 дней до того, как российские танки перешли границу Украины, и с тех пор он поддерживал контакты с Герасимовым.
По его словам, они договорились не разглашать деталей разговоров, и российский генерал якобы придерживается этого.
– Хотелось бы, чтобы это общение было еще более регулярным. Я хотел бы, чтобы контакты с РФ были еще более тесными, даже если это могут быть трудные разговоры. Отношения не прекращались. Как мы можем максимально использовать их? – подчеркнул Радакин.
По его мнению, нужно использовать все возможности, чтобы поддерживать каналы связи с Россией открытыми и в дальнейшем.
На днях Энтони Радакин рассказывал о потерях российской армии в войне против Украины, которые РФ будет ощущать минимум десятилетие.
Тогда он сказал, что для России в дальнейшем все будет только хуже – морально, концептуально и физически силы Путина заканчиваются.