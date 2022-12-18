Глава Вооруженных сил Британии Радакин выступил за укрепление связей с РФ – The Telegraph

Декабрь, 18 в 20:51

Глава Вооруженных сил Великобритании адмирал Тони Радакин удивил заявлением о том, что регулярно контактирует с начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым.

Британский адмирал также выступил за регулярность и укрепление таких контактов, несмотря на ухудшение британско-российских отношений, пишет The Telegraph.

В последний раз Радакин посетил Москву в феврале этого года, за 10 дней до того, как российские танки перешли границу Украины, и с тех пор он поддерживал контакты с Герасимовым.

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По его словам, они договорились не разглашать деталей разговоров, и российский генерал якобы придерживается этого.

– Хотелось бы, чтобы это общение было еще более регулярным. Я хотел бы, чтобы контакты с РФ были еще более тесными, даже если это могут быть трудные разговоры. Отношения не прекращались. Как мы можем максимально использовать их? – подчеркнул Радакин.

По его мнению, нужно использовать все возможности, чтобы поддерживать каналы связи с Россией открытыми и в дальнейшем.

На днях Энтони Радакин рассказывал о потерях российской армии в войне против Украины, которые РФ будет ощущать минимум десятилетие.

Тогда он сказал, что для России в дальнейшем все будет только хуже – морально, концептуально и физически силы Путина заканчиваются.