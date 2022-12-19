Для восстановления Украины: Канада хочет конфисковать активы Абрамовича на $26 млн

Декабрь, 19 в 19:48

Канада хочет конфисковать более $26 млн арестованных в рамках санкций активов российского олигарха Романа Абрамовича. Эти деньги планируют направить на помощь для восстановления инфраструктуры Украины.

Об этом сообщает в заявлении Министерство иностранных дел Канады. Следует отметить, что это один из первых случаев, когда канадское правительство применяет закон, разрешающий по решению суда конфисковывать активы под санкциями.

В частности, эти активы принадлежат компании Granite Capital Holdings, владельцем которой является миллиардер Абрамович. Министр иностранных дел Мелани Жоли должна обратиться в суд с запросом о постоянной конфискации актива в пользу Канады.

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— Полученные средства могут быть использованы для восстановления Украины, компенсации жертвам незаконного и неоправданного вторжения путинского режима, — отмечают в МИД Канады.

Закон, разрешающий эту конфискацию, был принят в июне, но ранее Жоли заявляла, что его выполнение было сложным из-за нехватки ресурсов полиции для выявления и изъятия подсанкционных активов.