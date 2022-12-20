Декабрь, 20 в 19:59

Решение премьер-министра Великобритании Риши Сунака провести аудит прогресса войны в Украине и британской военной помощи не означает уменьшение поддержки Киева.

Об этом Сунак заявил во время выступления в координационном комитете Палаты общин во вторник, 20 декабря.

– Я бы не слишком вчитывался в сообщения СМИ. Посмотрите на мои действия, — сказал британский премьер, напомнив, что свой первый телефонный звонок на новой должности сделал с президентом Владимиром Зеленским, а его первый двусторонний зарубежный визит состоялся в Украину.

Сунак подчеркнул, что придерживается обязательства “не менять или увеличивать военную поддержку Украины в следующем году”.

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– Конечно, мы будем продолжать поддерживать Украину, я думаю, что все мы хотели бы видеть, чтобы Украина успешно отбила российскую агрессию. И важно, чтобы мы не только продолжали поддерживать, но и развивали эту поддержку в соответствии с теми условиями, которые мы видим на местах, на поле боя. И это то, что я хочу сделать, – добавил он.

На прошлой неделе стало известно, что Риши Сунак распорядился провести аудит для оценки влияния оказанной Лондоном военной помощи на ход полномасштабной войны в Украине.

Под аудитом подразумевается подготовка отчета с оценкой хода войны и значения военной поддержки Британии (на основании имеющихся данных).

Источник: Evening Standard