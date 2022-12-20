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США следят за российскими войсками в Беларуси — Белый дом

Марта Бондаренко, редактор ленты
США следят за российскими войсками в Беларуси — Белый дом
Фото: Depositphotos

Соединенные Штаты давно беспокоит роль Беларуси в российской масштабной военной агрессии.

Об этом на брифинге заявила представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.

Она заявила, что Беларусь позволила России вести войну против Украины, оказывая поддержку армии РФ и позволяя использовать белорусскую территорию в качестве плацдарма для российских войск.

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— Мы продолжаем внимательно следить за силовой позицией России. Это то, что мы делали и будем делать, в том числе в Беларуси, — заявила Карин Жан-Пьер.

По ее словам, США остаются в тесном контакте с Украиной, поскольку ВСУ доблестно защищаются от российской агрессии.

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Источник: Белый дом

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